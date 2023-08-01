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Попала в беду: как девушка из Белорецка оказалась одна без денег и телефона в Анапе

1 августа 2023, 15:23
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
1 августа в одной из социальных сетей появилось видео, на котором 18-летняя жительница Белорецкого района в слезах рассказывает автору видеоролика о том, как она оказалась в чужом городе без жилья и средств к существованию.

По словам девушки, в Анапу её по якобы оплаченной путёвке отправил тренер, однако на месте выяснилось, что в списках на заселение она и не числилась. Тогда мужчина пообещал отправить нужную сумму денег, но так и не сдержал своего слова. Подросток ещё несколько дней прожил в гостинице на средства родственницы, ожидая обещанные деньги, однако впоследствии всё же оказался на улице. Помимо отсутствия жилья и еды, девушка осталась без связи. Её телефон разбился.

Один из местных жителей не смог пройти мимо девушки и попытался помочь ей в силу своих возможностей: купил еды и поделился этой историей с общественностью, чтобы привлечь все необходимые органы к решению проблемы.

«Башинформ» связался с тем самым тренером, но тот заверил, что вся эта ситуация не более, чем фейк, и порекомендовал не отправлять деньги мошенникам.

Информация об этом случае дошла и до МВД по РБ. Пресс-служба сообщила, что идёт проверка, на время которой девушку временно заселили в другую гостиницу, в скором времени её отправят домой. По информации на сайте «Башинформ», существует ещё одна версия произошедшего, по которой девочка сама решила продлить своё время пребывание в Анапе после отдыха с командой, что и привело к нынешней ситуации. Правоохранительные органы разбираются в этой истории.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Мошенничество
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