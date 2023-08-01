Попала в беду: как девушка из Белорецка оказалась одна без денег и телефона в Анапе

По словам девушки, в Анапу её по якобы оплаченной путёвке отправил тренер, однако на месте выяснилось, что в списках на заселение она и не числилась. Тогда мужчина пообещал отправить нужную сумму денег, но так и не сдержал своего слова. Подросток ещё несколько дней прожил в гостинице на средства родственницы, ожидая обещанные деньги, однако впоследствии всё же оказался на улице. Помимо отсутствия жилья и еды, девушка осталась без связи. Её телефон разбился.