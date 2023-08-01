Попала в беду: как девушка из Белорецка оказалась одна без денег и телефона в Анапе

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
По словам девушки, в Анапу её по якобы оплаченной путёвке отправил тренер, однако на месте выяснилось, что в списках на заселение она и не числилась. Тогда мужчина пообещал отправить нужную сумму денег, но так и не сдержал своего слова. Подросток ещё несколько дней прожил в гостинице на средства родственницы, ожидая обещанные деньги, однако впоследствии всё же оказался на улице. Помимо отсутствия жилья и еды, девушка осталась без связи. Её телефон разбился.
Один из местных жителей не смог пройти мимо девушки и попытался помочь ей в силу своих возможностей: купил еды и поделился этой историей с общественностью, чтобы привлечь все необходимые органы к решению проблемы.
«Башинформ» связался с тем самым тренером, но тот заверил, что вся эта ситуация не более, чем фейк, и порекомендовал не отправлять деньги мошенникам.
Информация об этом случае дошла и до МВД по РБ. Пресс-служба сообщила, что идёт проверка, на время которой девушку временно заселили в другую гостиницу, в скором времени её отправят домой. По информации на сайте «Башинформ», существует ещё одна версия произошедшего, по которой девочка сама решила продлить своё время пребывание в Анапе после отдыха с командой, что и привело к нынешней ситуации. Правоохранительные органы разбираются в этой истории.