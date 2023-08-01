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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

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Определены даты проведения всероссийского медиапроекта «Строим будущее России»

1 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
В преддверии Дня строителя и к 10-летнему юбилею Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на сайте строителироссии.рф запустят медиапроект «Строим будущее России». Круглосуточное вещание будет проходить с 7 по 11 августа.

Мероприятие пройдет в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий при поддержке Минстроя РФ. Информационным партнером станет медиахолдинг 1MI. Об этом пишет properm.ru.

В оргкомитете мероприятия сообщили, что медиапроект должен стать площадкой для дискуссий по самым важным вопросам и решениям, связанным с развитием строительной отрасли. Более того, он позволит объединить представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для создания благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.

Помимо дискуссий на актуальные темы, в программу передач войдут интервью и встречи с экспертами, специалистами, а также молодыми строителями. В рамках передач участники смогут затронуть важные для отрасли вопросы, а также оценить перспективы и векторы ее развития.

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