Определены даты проведения всероссийского медиапроекта «Строим будущее России»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Мероприятие пройдет в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий при поддержке Минстроя РФ. Информационным партнером станет медиахолдинг 1MI. Об этом пишет properm.ru.
В оргкомитете мероприятия сообщили, что медиапроект должен стать площадкой для дискуссий по самым важным вопросам и решениям, связанным с развитием строительной отрасли. Более того, он позволит объединить представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для создания благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.
Помимо дискуссий на актуальные темы, в программу передач войдут интервью и встречи с экспертами, специалистами, а также молодыми строителями. В рамках передач участники смогут затронуть важные для отрасли вопросы, а также оценить перспективы и векторы ее развития.