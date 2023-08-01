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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 09:14

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Когда уфимцам можно начинать покупать арбузы

1 августа 2023, 08:34
Фото: pxhere.com
Когда уфимцам можно начинать покупать арбузы
В Уфе бахчевые заполонили прилавки рынков, овощных точек, больших сетевых магазинов. Опасно ли есть ранние ягоды, и когда начинается сезон арбузов в Уфе — в нашем материале.

Какой месяц считается началом сезона арбузов в Уфе

Сезоном созревания арбузов в России считается август–сентябрь. Но в Уфе первые бахчевые стали появляться еще в середине мая. Эксперты уверяют, что майские и июньские арбузы опасны — многие из них содержат нитраты, которые используют производители для ускорения созревания плодов.

Обычно официальный сезон арбузов начинается в Уфе в начале августа. А уже к середине последнего летнего месяца уфимские прилавки ломятся от местных и завезенных с соседних российских регионов бахчевых.

Как выбрать спелый арбуз

Специалисты башкирского Роспотребнадзора советуют покупать арбузы в сезон, то есть в августе 2023 года. Именно в это время продают самые спелые бахчевые, выращенные на грунте без подкормки и нитратов.

Признаков спелой ягоды несколько:

  1. На ощупь ягода должна быть плотной, с твердой блестящей коркой.
  2. Плод должен издавать звонкий звук, если по нему слегка постучать пальцем. Тупой звук будет у недозрелой ягоды.
  3. Сухой хвостик означает зрелость плода.
  4. Пятно на боку должно быть не светлым, а желтым или оранжевым.

Продавцы бахчевых в Уфе уверяют, что самые вкусные и спелые ягоды в сезон — узбекские, казахские, оренбургские и астраханские.

Как выбрать спелый арбузКак выбрать спелый арбуз
Как выбрать спелый арбуз
Фото: pxhere.com

Когда и как можно отравиться арбузом

Отравиться в сезон можно бахчевыми, напичканными нитратами, а также неспелой либо перезрелой ягодой.

Нитратные арбузы трудно определить на внешний вид. Но при разрезе мякоть такого плода будет ярко-красной, волокна внутри желтого оттенка, поверхность среза идеально гладкая. Также выявить нитраты в ягоде поможет народный метод: в стакан воды опускают кусочек арбуза. Если вода помутнеет, то ягоду можно есть, а если окрасится в розовый или красный оттенок, значит, плод перенасыщен нитратами.

Важно! Нельзя покупать в сезон надрезанные или разрезанные бахчевые и плоды, продающиеся с пола. Перед употреблением ягоду нужно тщательно промыть с мылом, а разрезанный арбуз обязательно хранить в холодильнике.

Симптомы отравления бахчевыми идентичны признакам любого пищевого отравления: рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры. При обильной рвоте или поносе, высокой температуре, появлении судорог необходимо незамедлительно обратиться за врачебной помощью.

Где лучше покупать арбуз в Уфе

В сезон-2023 уфимцы предпочитают покупать бахчевые на Затонском рынке, Гурьевской базе, Северном оптовом рынке, рынке «ЕврАзия», в Орджоникидзевском ТРЦ. Реализуют ягоду и сетевые магазины в Уфе.

По данным Россельхознадзора Башкирии, в первом полугодии 2023 года в регион была завезена плодоовощная продукция из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции.

Откуда на уфимском рынке арбузы

До сезона на рыночных прилавках продают чаще всего бахчевые из Китая. Их можно отличить по ярко-красному цвету мякоти. В конце июля появляется продукция из Казахстана и Узбекистана.

В разгар сезона можно купить ягоды из регионов России. Продавцы уверяют, что такие арбузы самые вкусные и сладкие. В Уфу поставляет продукцию Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области.

К концу августа на прилавках в Уфе можно встретить и местные арбузы. В сезон ягоды собирают в Куюргазинском, Кармаскалинском, Калтасинском, Нефтекамском районах Башкирии.

Какие арбузы везут в «Магнит» и «Пятерочку»

В торговые сети Уфы чаще всего завозят бахчевые из теплых стран: иранские овальные арбузы, небольшого размера ягоды из Египта, выращенные в теплице плоды из Турции. Ближе к сезону в сетевых магазинах продают продукцию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

Важно! Солидные торговые сети, такие, например, как »Магнит» или «Пятерочка», организуют экспертизу завезенных бахчевых на предмет содержания пестицидов и нитратов.

Где лучше покупать арбуз в УфеГде лучше покупать арбуз в Уфе
Где лучше покупать арбуз в Уфе
Фото: pxhere.com

Полезная ягода: калорийность и целебные свойства арбуза

Бахчевые — отличный источник витаминов, минералов, антиоксидантов. Почти на 92% ягоды состоят из жидкости, в 100 граммах продукта содержится всего 30 килокалорий.

Плоды снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, обладают противовоспалительным, мочегонным и желчегонным действием, укрепляют иммунитет. Ягоды, употребляемые в сезон, помогают вывести из организма токсины и шлаки, нормализовать водный баланс, давление и работу ЖКТ.

Однако при неконтролируемом потреблении бахчевых в сезон у некоторых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Врач-терапевт Ольга Саакян:

«В принципе, употребление в разумном количестве арбузов хорошего качества и в сезон не должно вызывать побочных эффектов. Но при неумеренном потреблении могут возникнуть проблемы у людей, страдающих нарушением оттока мочи, мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, или при наличии послеоперационных спаечных процессов. Также желательно контролировать количество потребляемой ягоды при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление бахчевых может вызвать тошноту, диарею, расстройство желудка и вздутие живота».

С какого возраста детям можно есть арбуз

Детям разрешается употреблять бахчевые примерно с годовалого возраста. Начинать нужно с 1–2 столовых ложек мякоти. При этом родителям стоит понаблюдать реакцию малыша на ягоду, нет ли аллергии, расстройства желудка и др.

Малышам до 6 лет можно в течение суток съедать до 200 граммов лакомства. В целом взрослому человеку не следует съедать более 0,5 кг в сутки бахчевых.

#Уфа#Арбуз
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