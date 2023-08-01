Нитратные арбузы трудно определить на внешний вид. Но при разрезе мякоть такого плода будет ярко-красной, волокна внутри желтого оттенка, поверхность среза идеально гладкая. Также выявить нитраты в ягоде поможет народный метод: в стакан воды опускают кусочек арбуза. Если вода помутнеет, то ягоду можно есть, а если окрасится в розовый или красный оттенок, значит, плод перенасыщен нитратами.