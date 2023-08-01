Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Сезоном созревания арбузов в России считается август–сентябрь. Но в Уфе первые бахчевые стали появляться еще в середине мая. Эксперты уверяют, что майские и июньские арбузы опасны — многие из них содержат нитраты, которые используют производители для ускорения созревания плодов.
Обычно официальный сезон арбузов начинается в Уфе в начале августа. А уже к середине последнего летнего месяца уфимские прилавки ломятся от местных и завезенных с соседних российских регионов бахчевых.
Специалисты башкирского Роспотребнадзора советуют покупать арбузы в сезон, то есть в августе 2023 года. Именно в это время продают самые спелые бахчевые, выращенные на грунте без подкормки и нитратов.
Признаков спелой ягоды несколько:
Продавцы бахчевых в Уфе уверяют, что самые вкусные и спелые ягоды в сезон — узбекские, казахские, оренбургские и астраханские.
Отравиться в сезон можно бахчевыми, напичканными нитратами, а также неспелой либо перезрелой ягодой.
Нитратные арбузы трудно определить на внешний вид. Но при разрезе мякоть такого плода будет ярко-красной, волокна внутри желтого оттенка, поверхность среза идеально гладкая. Также выявить нитраты в ягоде поможет народный метод: в стакан воды опускают кусочек арбуза. Если вода помутнеет, то ягоду можно есть, а если окрасится в розовый или красный оттенок, значит, плод перенасыщен нитратами.
Важно! Нельзя покупать в сезон надрезанные или разрезанные бахчевые и плоды, продающиеся с пола. Перед употреблением ягоду нужно тщательно промыть с мылом, а разрезанный арбуз обязательно хранить в холодильнике.
Симптомы отравления бахчевыми идентичны признакам любого пищевого отравления: рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры. При обильной рвоте или поносе, высокой температуре, появлении судорог необходимо незамедлительно обратиться за врачебной помощью.
В сезон-2023 уфимцы предпочитают покупать бахчевые на Затонском рынке, Гурьевской базе, Северном оптовом рынке, рынке «ЕврАзия», в Орджоникидзевском ТРЦ. Реализуют ягоду и сетевые магазины в Уфе.
По данным Россельхознадзора Башкирии, в первом полугодии 2023 года в регион была завезена плодоовощная продукция из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции.
До сезона на рыночных прилавках продают чаще всего бахчевые из Китая. Их можно отличить по ярко-красному цвету мякоти. В конце июля появляется продукция из Казахстана и Узбекистана.
В разгар сезона можно купить ягоды из регионов России. Продавцы уверяют, что такие арбузы самые вкусные и сладкие. В Уфу поставляет продукцию Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области.
К концу августа на прилавках в Уфе можно встретить и местные арбузы. В сезон ягоды собирают в Куюргазинском, Кармаскалинском, Калтасинском, Нефтекамском районах Башкирии.
В торговые сети Уфы чаще всего завозят бахчевые из теплых стран: иранские овальные арбузы, небольшого размера ягоды из Египта, выращенные в теплице плоды из Турции. Ближе к сезону в сетевых магазинах продают продукцию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.
Важно! Солидные торговые сети, такие, например, как »Магнит» или «Пятерочка», организуют экспертизу завезенных бахчевых на предмет содержания пестицидов и нитратов.
Бахчевые — отличный источник витаминов, минералов, антиоксидантов. Почти на 92% ягоды состоят из жидкости, в 100 граммах продукта содержится всего 30 килокалорий.
Плоды снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, обладают противовоспалительным, мочегонным и желчегонным действием, укрепляют иммунитет. Ягоды, употребляемые в сезон, помогают вывести из организма токсины и шлаки, нормализовать водный баланс, давление и работу ЖКТ.
Однако при неконтролируемом потреблении бахчевых в сезон у некоторых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Врач-терапевт Ольга Саакян:
«В принципе, употребление в разумном количестве арбузов хорошего качества и в сезон не должно вызывать побочных эффектов. Но при неумеренном потреблении могут возникнуть проблемы у людей, страдающих нарушением оттока мочи, мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, или при наличии послеоперационных спаечных процессов. Также желательно контролировать количество потребляемой ягоды при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление бахчевых может вызвать тошноту, диарею, расстройство желудка и вздутие живота».
Детям разрешается употреблять бахчевые примерно с годовалого возраста. Начинать нужно с 1–2 столовых ложек мякоти. При этом родителям стоит понаблюдать реакцию малыша на ягоду, нет ли аллергии, расстройства желудка и др.
Малышам до 6 лет можно в течение суток съедать до 200 граммов лакомства. В целом взрослому человеку не следует съедать более 0,5 кг в сутки бахчевых.