Дарья Касаткина вышла во 2-й круг турнира WTA в Вашингтоне

В следующем раунде Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:4. Это будет противостояние двух сильнейших теннисисток России и Украины. В рейтинге WTA Касаткина занимает 11-е место, в то время как Свитолина — 27-е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».