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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Дарья Касаткина вышла во 2-й круг турнира WTA в Вашингтоне

1 августа 2023, 10:46
Российская теннисистка Дарья Касаткина продолжает успешно выступать на турнире WTA в Вашингтоне. В своем первом матче она одолела бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:5, пробившись во 2-й круг.

В следующем раунде Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:4. Это будет противостояние двух сильнейших теннисисток России и Украины. В рейтинге WTA Касаткина занимает 11-е место, в то время как Свитолина — 27-е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Предстоящий матч запланирован на завтра, и букмекеры оценивают шансы соперниц как равные. Их последнее противостояние на турнире «Ролан Гаррос» закончилось победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:6.

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