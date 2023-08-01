Дарья Касаткина вышла во 2-й круг турнира WTA в Вашингтоне

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В следующем раунде Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 7:6, 6:4. Это будет противостояние двух сильнейших теннисисток России и Украины. В рейтинге WTA Касаткина занимает 11-е место, в то время как Свитолина — 27-е, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Предстоящий матч запланирован на завтра, и букмекеры оценивают шансы соперниц как равные. Их последнее противостояние на турнире «Ролан Гаррос» закончилось победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:6.