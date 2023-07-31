Жители Башкирии в августе смогут увидеть метеорный поток

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 04:17
Так, в период с 12 июля по 23 августа жители республики могут ежегодно наблюдать за метеорным потоком Южные дельта Аквариды. Данный поток не слишком активен — даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Сами метеоры не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Кроме того, в этому году наблюдению за небесными телами мешает полная Луна, засветившая собой небо. Для того, чтобы отчетливее увидеть поток метеоров астрономы рекомендуют выбраться за город — подальше от городской засветки неба.
Свое название Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получили по созвездию, в котором находится радиант потока — созвездию Водолея (на латинском Аквариус). Предполагаемой прародительницей потока, по распространенному мнению, является короткопериодическая комета Макхольца, открытая в 1986 году Дональдом Макхольцом.
— В каждом прохождении вблизи Солнца, комета теряла часть своего вещества, которое постепенно распределилось вдоль её орбиты. Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы и в течение месяца с 12 июля по 23 августа проходит через рой кометных частиц — «мусора», оставленного кометой. Этот кометный мусор, со скоростью 40 км в секунду, врезается в атмосферу Земли и сгорает, образуя метеоры или падающие звезды», — сообщили в пресс-службе планетария.