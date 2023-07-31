Жители Башкирии в августе смогут увидеть метеорный поток

Так, в период с 12 июля по 23 августа жители республики могут ежегодно наблюдать за метеорным потоком Южные дельта Аквариды. Данный поток не слишком активен — даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Сами метеоры не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Кроме того, в этому году наблюдению за небесными телами мешает полная Луна, засветившая собой небо. Для того, чтобы отчетливее увидеть поток метеоров астрономы рекомендуют выбраться за город — подальше от городской засветки неба.