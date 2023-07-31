mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Изображение материала

Жители Башкирии в августе смогут увидеть метеорный поток

31 июля 2023, 03:54
Фото: Midjourney
Понаблюдать за Южные дельта Аквариды жители Башкирии смогут до 23 августа, сообщили в пресс-службе уфимского планетария

Так, в период с 12 июля по 23 августа жители республики могут ежегодно наблюдать за метеорным потоком Южные дельта Аквариды. Данный поток не слишком активен — даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Сами метеоры не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Кроме того, в этому году наблюдению за небесными телами мешает полная Луна, засветившая собой небо. Для того, чтобы отчетливее увидеть поток метеоров астрономы рекомендуют выбраться за город — подальше от городской засветки неба.

Свое название Дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получили по созвездию, в котором находится радиант потока — созвездию Водолея (на латинском Аквариус). Предполагаемой прародительницей потока, по распространенному мнению, является короткопериодическая комета Макхольца, открытая в 1986 году Дональдом Макхольцом.

— В каждом прохождении вблизи Солнца, комета теряла часть своего вещества, которое постепенно распределилось вдоль её орбиты. Ежегодно Земля пересекает орбиту кометы и в течение месяца с 12 июля по 23 августа проходит через рой кометных частиц — «мусора», оставленного кометой. Этот кометный мусор, со скоростью 40 км в секунду, врезается в атмосферу Земли и сгорает, образуя метеоры или падающие звезды», — сообщили в пресс-службе планетария.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения
Сегодня, 08:33
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
Сегодня, 04:50
«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии
Сегодня, 07:53
Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы
Сегодня, 05:13
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов
Сегодня, 04:00
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
Сегодня, 04:00