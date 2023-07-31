«Вошел в доверие»: стали известны подробности кражи украшений на 12 млн рублей в Уфе

Примечательно, что во время работы в магазине ювелирной сети девушка поддерживала связь с «консалтинговой фирмой» из Екатеринбурга. Она передавала сведения о сотрудниках и режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Спустя какое-то время «руководитель» фирмы убедил ее похитить ювелирные украшения на сумму более 12 млн рублей и передать ему, что последняя и сделала в ноябре прошлого года. Совершив кражу, девушка отправилась в Челябинскую область, где передала украшения курьеру. После этого девушка приехала в Дзержинск, где впоследствии добровольно пришла в отделение полиции.