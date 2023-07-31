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«Вошел в доверие»: стали известны подробности кражи украшений на 12 млн рублей в Уфе

31 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI

В Уфе завершили расследование уголовного дела о краже драгоценностей на 12 млн рублей

Следственным Управлением УМВД России по г. Уфе завершено расследование в отношении экс-сотрудницы ювелирного магазина, ограбившей его на 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства

По данным следствия, девушка находилась в поиске работы, когда её предложили должность в «консалтинговой фирме» в Екатеринбурге. Придя в фирму, девушка познакомилась с её руководителем. По завершении обучения, девушку направили в Уфу, где та в качестве продавца-консультанта стала работать в ювелирном бутике.

Примечательно, что во время работы в магазине ювелирной сети девушка поддерживала связь с «консалтинговой фирмой» из Екатеринбурга. Она передавала сведения о сотрудниках и режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Спустя какое-то время «руководитель» фирмы убедил ее похитить ювелирные украшения на сумму более 12 млн рублей и передать ему, что последняя и сделала в ноябре прошлого года. Совершив кражу, девушка отправилась в Челябинскую область, где передала украшения курьеру. После этого девушка приехала в Дзержинск, где впоследствии добровольно пришла в отделение полиции.

Как сообщал ранее Mkset, в явке с повинной 22-летняя девушка, пояснила, что похитить украшения её уговорили. Ей неизвестно, где находятся украшения. По её словам, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки в мессенджерах.

— В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ о хищении имущества в особо крупном размере.
В ходе расследования на основании выделенных материалов в след-ственном подразделении Отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Уфе в отношении неустановленного организатора преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, — прокомментировали в пресс-службу ведомства.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Город#Общество
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