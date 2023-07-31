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В уфимских гостиницах закончились места: Радий Хабиров раскрыл причину

31 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI

Глава Башкирии рассказал почему в многочисленных гостиницах Уфы закончились места

Причина из приятных, ее он раскрыл на оперативном совещании с правительством в ЦУР 31 июля.

В начале оперативного совещания с правительством Башкирии отчитались о том, как в Уфе прошел форум «Умных городов» с приездом представителей федеральной власти, а также о не политическом, но важном и большом мероприятии — двухдневном банном фестивале «На рахате», прошедший на Кашкадане на минувших выходных. В видеосюжете гости выражали восторг о том, с каким гостеприимство Башкирия и Уфа встречает гостей, и гостей этих, как выяснилось, было немало.

Посмотрев видеоролик с фестиваля и выслушав доклад о том, как прошли мероприятия Радий Хабиров отметил, что ему известно о том, что мест в гостиницах Уфы практически не осталось — так много гостей прибыло в столицу республики.

Помимо отчета о прошедших мероприятиях было анонсировано и грядущее — в июле 2024 года в Уфе пройдет чемпионат России по коллективному парению, об этом рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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