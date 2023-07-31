В уфимских гостиницах закончились места: Радий Хабиров раскрыл причину

В начале оперативного совещания с правительством Башкирии отчитались о том, как в Уфе прошел форум «Умных городов» с приездом представителей федеральной власти, а также о не политическом, но важном и большом мероприятии — двухдневном банном фестивале «На рахате», прошедший на Кашкадане на минувших выходных. В видеосюжете гости выражали восторг о том, с каким гостеприимство Башкирия и Уфа встречает гостей, и гостей этих, как выяснилось, было немало.