В Уфе в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Как сообщили Mkset в пресс-службе ГИБДД по Уфе, инцидент произошел днем ранее, 30 июля, напротив дома №81 по улице Новороссийская. В результате столкновения кареты скорой помощи и автомобиля Skoda Fabia пострадал пассажир Skoda. Отмечается, что в салоне скорой на момент столкновения пассажиров не было.
На записи с камер видеонаблюдения «Уфанет» видно, как машина скорой помощи едет проезжает по перекрестку. В этот момент в нее на скорости врезается легковушка. В результате удара Fiat опрокидывается, а Skoda разворачивается.
— По факту ДТП начато административное расследование, — прокомментировали в пресс-службе городской госавтоинспекции.