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В Уфе в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

31 июля 2023, 06:02
Фото: 1MI
Дорожный инцидент попал в поле зрения камер наружного наблюдения «Уфанет».

Как сообщили Mkset в пресс-службе ГИБДД по Уфе, инцидент произошел днем ранее, 30 июля, напротив дома №81 по улице Новороссийская. В результате столкновения кареты скорой помощи и автомобиля Skoda Fabia пострадал пассажир Skoda. Отмечается, что в салоне скорой на момент столкновения пассажиров не было.

На записи с камер видеонаблюдения «Уфанет» видно, как машина скорой помощи едет проезжает по перекрестку. В этот момент в нее на скорости врезается легковушка. В результате удара Fiat опрокидывается, а Skoda разворачивается.

— По факту ДТП начато административное расследование, — прокомментировали в пресс-службе городской госавтоинспекции.
#Азамат Нухов#Новости Уфы#ДТП#Дороги#Автомобиль#Транспорт#Происшествия#Видео
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