В Уфе в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

Как сообщили Mkset в пресс-службе ГИБДД по Уфе, инцидент произошел днем ранее, 30 июля, напротив дома №81 по улице Новороссийская. В результате столкновения кареты скорой помощи и автомобиля Skoda Fabia пострадал пассажир Skoda. Отмечается, что в салоне скорой на момент столкновения пассажиров не было.