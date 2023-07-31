В Уфе снесут бассейн «Тан»: правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
На странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий от обеспокоенной жительницы Уфы, которая обратилась к главе с просьбой сохранить в городе бассейн «Тан» по улице Зорге.
— Очень просим не сносить бассейн! Не все могут ходить в Зорге фитнес. Инфраструктурных объектов рядом нет. Обещали школу, передумали видимо, а очень много детей в домах. Убедительно просим помочь нам сохранить «Тан», — написала Анна Г.
К ее комментарию присоединились и другие пользователи, которые проживают рядом с бассейном и волнуются о его дальнейшей судьбе.
Одна из жителей дома по улице Рихарда Зорге, 65 Б, также поинтересовалась на странице у главы «что ожидается нового в текущем и следующем году рядом с ЖК „Тихой рощи“»?
— Приобретая квартиры в ЖК «Тихая роща» мы планировали наслаждаться тишиной от городской суеты, пользоваться услугами спортивного комплекса «ТАН» и надеялись на Вас, что нас услышат и рядом с нашими домами появится школа и детский сад.
Как говорится в пословице «Нет дыма без огня» и поэтому мы просим у Вас, Радий Фаритович, помощи в сохранении нашего любимого спортивного комплекса «Тан» и не допустить постройки новых домов рядом с ЖК «Тихая роща». Прежде, чем строить здесь, учитывая, что два дома уже строят между ЖК «Тихая роща» и фитнес-центром ZorgeFitness, нужно подумать о наших детях, у которых нет рядом с домом ни садика, ни школы, и еще лишают нас доступным спорткомплексом «ТАН». Мы надеемся, что наше беспокойство Вы не оставите без внимания, — написала Татьяна С.
Судя по всему, информация о том, что бассейн якобы хотят снести под застройку, быстро разлетелась по сарафанному радио, и подобных вопросов и просьб о сохранении спорткомплекса на странице у главы появилось достаточно много.
Внесли ясность в ситуацию в главном управлении архитектуры и градостроительства города Уфы. Заместитель начальника ГУ архитектуры и строительства уфимской мэрии Марина Антонова сообщила обеспокоенным жителям, что власти не имеют сведений о каких-либо планах по сносу бассейна.
— Сведений о планируемом строительстве не имеется, уведомления о сносе ГК «Тан» по ул. Рихарда Зорге не поступали. В отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений информация о планируемом строительстве или реконструкции объектов на земельном участке 02:55:020115:412 отсутствует», — внесла ясность чиновница.