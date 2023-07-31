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Posted 31 июля, 14:34

Published 31 июля, 14:34

Modified 31 июля, 14:36

Updated 31 июля, 14:36

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В историческом центре Уфы снесут жилые дома

31 июля 2023, 14:34
Фото: 1MI

В историческом центре Уфы снесут частный сектор и реконструируют детсад и школу

Соответствующий план межевания территории был утвержден мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Достоевского, Гоголя, Красина и Аксакова, где на данный момент находятся одно- и двухэтажные дома усадебного типа, а также жилые дома с 2 и 8-12 этажами и объект культурного наследия.

Согласно размещенному на сайте мэрии Уфы проекту, объекты культурного наследия будут сохранены, однако их функциональное значение будет изменено. Снесена будет жилая застройка общей площадью 2,39 тысячи кв. метров, новая жилая застройка в проекте не предусматривается.

Известно, что в квартале будет реконструировано зданий детского сада №6 и Гимназии №91 со спортивным блоком и плавательным бассейном, к уже имеющемуся зданию Гимназии планируется достроить новый корпус. Таким образом вместимость детсада будет увеличена до 188 мест, а Гимназия — до 1 110 мест.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Новости Башкирии#Застройка#Строительство#Строительство жилья#Снос жилых домов
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