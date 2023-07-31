В историческом центре Уфы снесут жилые дома

Известно, что в квартале будет реконструировано зданий детского сада №6 и Гимназии №91 со спортивным блоком и плавательным бассейном, к уже имеющемуся зданию Гимназии планируется достроить новый корпус. Таким образом вместимость детсада будет увеличена до 188 мест, а Гимназия — до 1 110 мест.