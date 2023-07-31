В Башкирии мужчина обстрелял остановочные павильоны

Весной этого года в Нефтекамске местный житель обстрелял стеклянные ограждения остановочных комплексов из пневматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, совершил мужчина все в ночное время и из-за плохого настроения.