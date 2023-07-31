В Башкирии мужчина обстрелял остановочные павильоны

Posted 31 июля, 13:37
Published 31 июля, 13:37
Modified 31 июля, 13:39
Updated 31 июля, 13:39
Весной этого года в Нефтекамске местный житель обстрелял стеклянные ограждения остановочных комплексов из пневматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, совершил мужчина все в ночное время и из-за плохого настроения.
В результате, полотка оказались полностью уничтожены, а бюджету был причинён ущерб в размере более 12 тысяч рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал.
Так, горожанина суд признал виновным по статье «Вандализм» и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, а также взыскал причиненный бюджету ущерб.