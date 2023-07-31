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Posted 31 июля, 13:37

Published 31 июля, 13:37

Modified 31 июля, 13:39

Updated 31 июля, 13:39

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В Башкирии мужчина обстрелял остановочные павильоны

31 июля 2023, 13:37
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина устроил пальбу по остановочным комплексам из-за плохого настроения

Совершил преступление житель Нефтекамска из-за плохого настроения, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

Весной этого года в Нефтекамске местный житель обстрелял стеклянные ограждения остановочных комплексов из пневматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии, совершил мужчина все в ночное время и из-за плохого настроения.

В результате, полотка оказались полностью уничтожены, а бюджету был причинён ущерб в размере более 12 тысяч рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал.

Так, горожанина суд признал виновным по статье «Вандализм» и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, а также взыскал причиненный бюджету ущерб.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Стрельба#Происшествия#18+#Суд#Решение суда#Приговор суда#Прокуратура Башкирии
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