В Башкирии четыре не драгоценных камня и окаменелости продают за 6 миллионов рублей

На популярном сайте объявлений обнаружилось интересное объявление от жителя города Салават, во всяком случае именно Салават указан как город, где можно приобрести необычный товар — «Коллекцию особо древних метеоритов и ископаемых» всего за 6 миллионов рублей. В нее входят четыре артефакта, цена указана за всю коллекцию сразу, возможно ли разлучить экспонаты и приобрести лишь один необычный экспонат — неизвестно.