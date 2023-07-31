В Башкирии четыре не драгоценных камня и окаменелости продают за 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На популярном сайте объявлений обнаружилось интересное объявление от жителя города Салават, во всяком случае именно Салават указан как город, где можно приобрести необычный товар — «Коллекцию особо древних метеоритов и ископаемых» всего за 6 миллионов рублей. В нее входят четыре артефакта, цена указана за всю коллекцию сразу, возможно ли разлучить экспонаты и приобрести лишь один необычный экспонат — неизвестно.
В лот за 6 млн рублей входят «четыре разных по массе, форме и величине метеорита, железо каменные, самый крупный из них весит 105 грамм, относятся к особо древним, найдены высоко в горах древних хребтов Дагестана», остальные три объекта на фотографиях продавца заявлены как древние ископаемые.