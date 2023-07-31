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В Башкирии четыре не драгоценных камня и окаменелости продают за 6 миллионов рублей

31 июля 2023, 11:11
Фото: скриншот сайта объявлений

Житель Башкирии предлагает приобрести коллекцию метеоритов из Дагестана за 6 млн руб

Приобрести любопытные сувениры, которые продавец называет метеоритами, может любой желающий.

На популярном сайте объявлений обнаружилось интересное объявление от жителя города Салават, во всяком случае именно Салават указан как город, где можно приобрести необычный товар — «Коллекцию особо древних метеоритов и ископаемых» всего за 6 миллионов рублей. В нее входят четыре артефакта, цена указана за всю коллекцию сразу, возможно ли разлучить экспонаты и приобрести лишь один необычный экспонат — неизвестно.

В лот за 6 млн рублей входят «четыре разных по массе, форме и величине метеорита, железо каменные, самый крупный из них весит 105 грамм, относятся к особо древним, найдены высоко в горах древних хребтов Дагестана», остальные три объекта на фотографиях продавца заявлены как древние ископаемые.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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