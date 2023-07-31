Свыше 13 тысяч литров смертельно-опасной жидкости обнаружили в Башкирии

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Башкирии суммарно было изъято свыше 13 тысяч литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен смертельно опасный спирт — метанол. Как отметила Анна Казак, в Башкирии случаев отравления напитком в республике допущено не было.
Напомним, волна отравлений алкогольным напитком прошла в июне этого года в нескольких регионах России. Суммарно в результате употребления «Мистера Сидра» пострадали 106 человек, 36 человек погибли.