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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Свыше 13 тысяч литров смертельно-опасной жидкости обнаружили в Башкирии

31 июля 2023, 11:57

В Башкирии выявили 13 тысяч литров «Мистера Сидра»

Наличие алкогольного напитка с опасными уровнями метилового спирта и эфирной масляной кислоты в республике было выявлено сотрудниками Роспотребнадзора Башкирии совместно с полицейскими, сообщила в ходе оперативного совещания в ЦУРе руководитель ведомства Анна Казак

В Башкирии суммарно было изъято свыше 13 тысяч литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен смертельно опасный спирт — метанол. Как отметила Анна Казак, в Башкирии случаев отравления напитком в республике допущено не было.

Напомним, волна отравлений алкогольным напитком прошла в июне этого года в нескольких регионах России. Суммарно в результате употребления «Мистера Сидра» пострадали 106 человек, 36 человек погибли.

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