mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Изображение материала

Страшная цена свежего воздуха: В Уфе снова из окна многоэтажки снова выпал ребенок

31 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI

В Уфе 6-летний мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку

Об очередном инциденте с открытым окном сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 31 июля.

Даже относительно прохладное утро 31 июля в Уфе не помешало чрезвычайному происшествию. Из окна квартиры в десятиэтажке на третьем этаже выпал мальчик 2017 года рождения. Предположительно это произошло после того как ребенок облокотился о москитную сетку. Мальчик был госпитализирован в больницу, характер полученных им травм не уточняется.

Аналогичные случаи уже происходили и на прошлой неделе, экстренные службы обращаются к родителям с напоминанием о том, что москитная сетка не предотвратит падение и вес даже маленького ребенка легко выдавит ее из створок. Детей категорически нельзя приучать играть на подоконнике, а также следует ограничить и сам доступ к окну, чтобы любознательные малыши не забирались на окна самостоятельно.

Также стоит отметить, что падения детей из окна практически всегда происходят, когда дома есть взрослые, ребенку хватает буквально нескольких минут, так что открытое окно и ребенок в комнате без старших родственников недопустимо.

Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
«Похороны обойдутся дороже»: как в Башкирии наказывают родителей за «детопад» из окон
#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#18+#Новости Уфы#Жара
Подпишитесь
«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения
Сегодня, 08:33
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
Сегодня, 04:50
«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии
Сегодня, 07:53
Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы
Сегодня, 05:13
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов
Сегодня, 04:00
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
Сегодня, 04:00