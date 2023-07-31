Страшная цена свежего воздуха: В Уфе снова из окна многоэтажки снова выпал ребенок

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Даже относительно прохладное утро 31 июля в Уфе не помешало чрезвычайному происшествию. Из окна квартиры в десятиэтажке на третьем этаже выпал мальчик 2017 года рождения. Предположительно это произошло после того как ребенок облокотился о москитную сетку. Мальчик был госпитализирован в больницу, характер полученных им травм не уточняется.
Аналогичные случаи уже происходили и на прошлой неделе, экстренные службы обращаются к родителям с напоминанием о том, что москитная сетка не предотвратит падение и вес даже маленького ребенка легко выдавит ее из створок. Детей категорически нельзя приучать играть на подоконнике, а также следует ограничить и сам доступ к окну, чтобы любознательные малыши не забирались на окна самостоятельно.
Также стоит отметить, что падения детей из окна практически всегда происходят, когда дома есть взрослые, ребенку хватает буквально нескольких минут, так что открытое окно и ребенок в комнате без старших родственников недопустимо.