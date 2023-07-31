Страшная цена свежего воздуха: В Уфе снова из окна многоэтажки снова выпал ребенок

Аналогичные случаи уже происходили и на прошлой неделе, экстренные службы обращаются к родителям с напоминанием о том, что москитная сетка не предотвратит падение и вес даже маленького ребенка легко выдавит ее из створок. Детей категорически нельзя приучать играть на подоконнике, а также следует ограничить и сам доступ к окну, чтобы любознательные малыши не забирались на окна самостоятельно.