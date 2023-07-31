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Стилист дал советы для грамотных покупок на распродажах

31 июля 2023, 08:02
Чтобы сделать грамотные покупки, стоит придерживаться нескольких полезных советов, которыми поделился Александр Кузиков, визуальный мерчандайзер и стилист.

Перед началом распродажи эксперт рекомендует провести ревизию своего гардероба и составить список недостающих вещей. Это поможет сосредоточиться на необходимых покупках и избежать лишних затрат на вещи, которые не пригодятся. Кроме того, выделение конкретной суммы на обновление гардероба и соблюдение этой рамки предотвратит чрезмерные траты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При выборе конкретных товаров, следует обратить внимание на их качество. Внимательно осмотрите швы, фурнитуру и состояние ткани, чтобы убедиться в надежности и долговечности покупаемых вещей. Примерка перед покупкой также является важным шагом, который позволит убедиться, что вещь хорошо подходит по размеру и сидит комфортно.

Отличным решением будет выбор в пользу более классических фасонов и базовых цветов. Такие вещи всегда актуальны и легко сочетаются с другими предметами гардероба, что позволит создавать разнообразные стильные образы.

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