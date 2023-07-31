Стилист дал советы для грамотных покупок на распродажах

Перед началом распродажи эксперт рекомендует провести ревизию своего гардероба и составить список недостающих вещей. Это поможет сосредоточиться на необходимых покупках и избежать лишних затрат на вещи, которые не пригодятся. Кроме того, выделение конкретной суммы на обновление гардероба и соблюдение этой рамки предотвратит чрезмерные траты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».