Стали известны подробности отравления детей в одном из лагерей Алтая

Мать одной из отравившихся в алтайском лагере «Горный орлёнок» девочек Мирослава Стенникова рассказала, что у этого заведения и раньше были проблемы с соблюдением санитарных правил. Информацию об этом она получила в интернете.

В интервью NEWS.ru Стенникова рассказала, что ей дочь также жаловалась на еду в лагере, кроме этого она присылала фотографии, демонстрирующие антисанитарию в номерах. Девочка уже вернулась домой. Она чувствует себя хорошо, остались только незначительные боли в животе. Стенникова сообщила, что первые жалобы на состояние здоровья от дочери поступили 25 июля. Пик заболевания пришёлся на 28–29 июля. Женщина выразила благодарность вожатым лагеря и тренеру, выхаживавшим детей. Отмечается, что 30 июля Роспотребнадзор приостановил работу этого лагеря из-за массового заболевания кишечной инфекцией. Всего отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. По мнению экспертов, отравление может быть связано с кишечным иерсиниозом. В Следкоме РФ сообщили о возобуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Мирослава Стенникова рассказала, что лагерь уже готовится к приёму новой группы детей. Об этом она узнала из переписки с одной из девушек, которая вскоре приедет в «Горный орлёнок». «Администратор лагеря говорит, что все отлично у них», — подчеркнула женщина.