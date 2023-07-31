Стала известна ужасающая причина прыжка абсолютно голого мужчины из окна в Уфе

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В прошлую среду 26 июля уфимцев удивила новость о произошедшем по адресу улица Кольцевая 37/8. Мужчина выпал с третьего этажа дома. Полностью обнаженный гражданин сидел на подоконнике, а из квартиры с ним взаимодействовал еще один не одетый гражданин. В итоге мужчина выпал из окна и получил позвоночно-мозговую травму, с которой сейчас находится в хирургическом отделении одной из больниц Черниковки. И то, что он рассказал правоохранителям объясняет его неоднозначный поступок.
Пострадавший заявил правоохранителям, что в «нехорошую» квартиру его заманили обманом, якобы там с ним должны были обсудить трудоустройство на неуказанную должность. Однако как только он переступил порог «ловушка захлопнулась», хозяин квартиры запер дверь на замок, избил гостя и принудил к оральному сексу. Уточнил пострадавший, что его «работодатель» в процессе непотребства «курил некое порошкообразное вещество» и дал употребить его своей жертве. Есть все основания полагать, что вещество синтетический наркотик.
Напомним, на позапрошлой неделе в хозрасчетную поликлинику Нефтекамска через окно забрался практически голый мужчина, на нем были лишь трусы и с жалобами он не тянул. По его словам его поедали черви, но госпитализировали со столь нетривиальной жалобой в совсем другую больницу.