Стала известна ужасающая причина прыжка абсолютно голого мужчины из окна в Уфе

В прошлую среду 26 июля уфимцев удивила новость о произошедшем по адресу улица Кольцевая 37/8. Мужчина выпал с третьего этажа дома. Полностью обнаженный гражданин сидел на подоконнике, а из квартиры с ним взаимодействовал еще один не одетый гражданин. В итоге мужчина выпал из окна и получил позвоночно-мозговую травму, с которой сейчас находится в хирургическом отделении одной из больниц Черниковки. И то, что он рассказал правоохранителям объясняет его неоднозначный поступок.