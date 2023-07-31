Сельская ипотека в Башкирии: как ее оформить и выбрать подрядчика

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Оформление ипотеки, будь то сельской или городской, — почти всегда процесс непростой, полный формальностей и бумажной волокиты. Как выгоднее получить сделку и обойти все риски? Как грамотно выбрать будущего подрядчика?
Сельская ипотека как инструмент привлечения молодых граждан в село была придумана правительством еще в 2020 году и с тех пор стала пользоваться популярностью. В 2023 году по ней действует несколько требований от банков: срок погашения кредита — не более 25 лет, минимальный первоначальный взнос — 10%. Годовая ставка — от 0,1% до 3%.
Жилье должно иметь статус сельской местности с населением до 30 тысяч человек и быть пригодным для круглогодичного проживания. Это может быть готовый дом на вторичном рынке, дом по договору долевого участия в строительстве, а также земельный участок, где строить вы можете своими силами. Правда, максимальный срок для этого — два года.
Если вы покупаете готовый дом у физического лица, постройке должно быть не более пяти лет, если у юрлица или ИП — дом должен быть не старше трех лет. Все коммуникации должны быть подведены. Условия банков стандартные для всех заемщиков — хорошая кредитная история, стабильный доход, прописка в регионе банка, возраст от 21 до 75 лет.
В нынешнем году, в Минсельхозе предложили повысить лимит по кредитам — с 3 до 6 млн рублей. Важно понимать, что кредит должен быть потрачен исключительно на жилье (покупку дома или строительство).
Итак, теперь вы в курсе условий и требований от банков. Но и вы должны знать о своих правах к ним. В случае, если вы уже готовитесь строить дом по сельской ипотеке, то помните, что делать это можно только аккредитованному банком застройщику, с которым заключается договор подряда.
Это либо действующие ИП или организации с опытом в ИЖС от двух лет, годовой выручкой более 3 млн рублей, без исков от ФНС и убытков, расчетным счетом без арестов и т. д.
Обратитесь к профессионалам с успешными кейсами, растущей конверсией и аккредитацией в ведущих банках. Важно, чтобы в компании был свой штат специалистов. Это поможет вам повысить шансы получить кредит на более выгодных и простых условиях.
В ипотеку не обязательно покупать готовый дом, а можно построить или достроить новый, по проекту соответствующему вашим запросам.
Между банком, подрядчиком и клиентом заключается трехсторонний договор. Такая схема работы полностью отвечает современному российскому законодательству и делает строительство для всех его участников безопасным.
Вот как выглядит этот процесс в общем виде. Первый и самый важный шаг — выбор объекта (строящийся или уже готовый дом) и обращение к застройщику. Далее, изучив историю клиента, специалисты подбирают наиболее выгодную программу для него и банк, с которым будет сотрудничать. Естественно, клиент не находится в неведении и незнании: ему должны предоставить полноценную консультацию по различным программам ипотечного кредитования, в том числе участию в программах государственной поддержки (например, семейная, сельская или IT ипотеки). Здесь компания учитывает потребности клиента и помогает выбрать наиболее подходящую программу и банк-партнера.
— У нас после того как клиент и банк выбрали программу, эксперты помогают собрать все необходимые документы для ипотечного заявления и предоставляет их банку для рассмотрения — это ни что иное как полное бесплатное юридическое сопровождение, что в наши дни достаточная редкость. Компания обеспечивает согласование всех деталей и условий ипотечной сделки — отметил генеральный директор застройщика — ГК «Висма» Рафаэль Салихов.
После одобрения ипотечного кредита банком, сделка завершается. Компания получает деньги и в соответствии с договором строительного подряда клиент вносит оговоренные транши, первоначальный взнос и проценты. Таким образом, идет подготовка к этапу сдачи жилья. Клиент получает доступ к желаемому жилью, а специалисты гарантируют, что процесс прошел гладко и без лишних затрат.