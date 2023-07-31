Сельская ипотека в Башкирии: как ее оформить и выбрать подрядчика

Вот как выглядит этот процесс в общем виде. Первый и самый важный шаг — выбор объекта (строящийся или уже готовый дом) и обращение к застройщику. Далее, изучив историю клиента, специалисты подбирают наиболее выгодную программу для него и банк, с которым будет сотрудничать. Естественно, клиент не находится в неведении и незнании: ему должны предоставить полноценную консультацию по различным программам ипотечного кредитования, в том числе участию в программах государственной поддержки (например, семейная, сельская или IT ипотеки). Здесь компания учитывает потребности клиента и помогает выбрать наиболее подходящую программу и банк-партнера.