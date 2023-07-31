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Сегодня в Уфе на полтора года закроют на капремонт мост в Шакше: что перекроют первым

31 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI

Сегодня в Уфе начнется капитальный ремонт моста в Шакше: публикуем график электричек

Завершить ремонт за 2 миллиарда планируют в 2025 году, а пока жителям предлагают альтернативные пути.

Капитальный ремонт моста, ведущего из Черниковки в Шакшу стартует сегодня, 31 июля после обеда. В 15:00 начнут перекрывать движение на Шакшинском мосту на двух полосах из четырех, первыми для проезда закроются две полосы ведущие из Шакши в Черниковку.

С отдаленным микрорайоном существует и железнодорожное сообщение, которое по расчетам властей может стать достойной альтернативой проезду по мосту, тем более что в связи с ремонтом моста существенно увеличено количество железнодорожного транспорта, на котором можно добраться из Шакши в город и обратно.

Подробное расписание электричек и количество железнодорожного транспорта, добавленного к ранее действующему мы раскрывали здесь, внутри есть фото расписания электричек.

Известно, что к имеющимся добавлено шесть новых пригородных поезда сообщением Уфа — Шакша — Уфа, будет увеличена составность с 4-х до 6-ти вагонов пригородным поездам сообщением Улу-Теляк — Уфа и Уфа — Урман, а также назначен новый пригородный поезд сообщением Тавтиманово — Уфа.

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#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Пробки#Общественный транспорт#Ирина Деревянчук
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