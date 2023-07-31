Сегодня в Уфе на полтора года закроют на капремонт мост в Шакше: что перекроют первым

С отдаленным микрорайоном существует и железнодорожное сообщение, которое по расчетам властей может стать достойной альтернативой проезду по мосту, тем более что в связи с ремонтом моста существенно увеличено количество железнодорожного транспорта, на котором можно добраться из Шакши в город и обратно.