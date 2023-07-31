Сегодня в Уфе на полтора года закроют на капремонт мост в Шакше: что перекроют первым

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:37
Капитальный ремонт моста, ведущего из Черниковки в Шакшу стартует сегодня, 31 июля после обеда. В 15:00 начнут перекрывать движение на Шакшинском мосту на двух полосах из четырех, первыми для проезда закроются две полосы ведущие из Шакши в Черниковку.
С отдаленным микрорайоном существует и железнодорожное сообщение, которое по расчетам властей может стать достойной альтернативой проезду по мосту, тем более что в связи с ремонтом моста существенно увеличено количество железнодорожного транспорта, на котором можно добраться из Шакши в город и обратно.
Подробное расписание электричек и количество железнодорожного транспорта, добавленного к ранее действующему мы раскрывали здесь, внутри есть фото расписания электричек.
Известно, что к имеющимся добавлено шесть новых пригородных поезда сообщением Уфа — Шакша — Уфа, будет увеличена составность с 4-х до 6-ти вагонов пригородным поездам сообщением Улу-Теляк — Уфа и Уфа — Урман, а также назначен новый пригородный поезд сообщением Тавтиманово — Уфа.