«Ростелеком» фиксирует цены. Навсегда!

Жителям Башкортостана компания «Ростелеком» предлагает эксклюзивный тариф «Технологии развлечения. Навсегда» стоимостью 600 рублей в месяц. В пакете услуг: стабильный интернет скоростью 100 Мбит/с, которого хватит на всех членов семьи, 200 телеканалов интерактивного ТВ в высоком качестве Full HD и 4K, богатая фильмотека Wink из 25 000 фильмов и сериалов. Обращаем внимание, что данное предложение действительно только для новых клиентов «Ростелекома».