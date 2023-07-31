«Ростелеком» фиксирует цены. Навсегда!

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Жителям Башкортостана компания «Ростелеком» предлагает эксклюзивный тариф «Технологии развлечения. Навсегда» стоимостью 600 рублей в месяц. В пакете услуг: стабильный интернет скоростью 100 Мбит/с, которого хватит на всех членов семьи, 200 телеканалов интерактивного ТВ в высоком качестве Full HD и 4K, богатая фильмотека Wink из 25 000 фильмов и сериалов. Обращаем внимание, что данное предложение действительно только для новых клиентов «Ростелекома».
Подключить тариф с фиксированной ценой можно до 30 сентября 2023 года. Узнать подробности и оставить заявку можно по телефону 8 800 1000 800 и на сайте компании