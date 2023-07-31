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«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии

31 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

Глава Башкирии сделал заявление об участниках СВО и их семьях

Глава Башкирии обозначил основное направление деятельности региональных властей во время специальной военной операции

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров назвал основной приоритет для властей республики на фоне специальной военной операции.

— Приоритет номер один в нашей республике, мы от него ни на шаг не отходим, — это поддержка специальной военной операции, поддержка самих воинов и членов их семей. Все. Ничего нового я в этом не говорю, — высказался Хабиров.

Помимо этого руководитель рассказал о своей недавней встрече с военнослужащими батальона имени Шаймуратова, отметив, что военнослужащие обратились к нему с различными просьбами, в том числе бытового характера, а также по вопросам поддержки их семей.

— Очень разные просьбы были. Кто-то просит машину гравия родителям завезти, кто-то ещё что-то по пустякам, поэтому я прошу вот в конце дня я сегодня подпишу, а завтра начнем реализовывать. Там родителей просили в больницу устроить и уложить, полечить. На этой неделе прошу, чтобы все было выполнено там. Действовать надо быстро, не считаясь с какими-то проблемами, — рассказал глава республики.
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Хабиров#Правительство#Правительство Башкирии
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