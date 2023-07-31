«Почта России» запланировала строительство сортировочного центра в Калининграде

Михаил Волков отметил, что компания не только занимается социальной миссией по обслуживанию россиян во всех регионах, но и выполняет роль связующего звена между Россией и другими странами. Так, в Калининградской области в последнее время все больше растет поток внутренней и международной почты, в том числе и транзитной. Обновление логистической инфраструктуры в регионе поможет добиться весомого сокращения недочетов в работе «Почты России» и повысить уровень качества обработки писем и посылок. При этом сотрудники начнут работать на более современных рабочих местах, которые оснащены на уровне мировых стандартов.