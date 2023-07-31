«Почта России» запланировала строительство сортировочного центра в Калининграде

Posted 31 июля, 17:51
Published 31 июля, 17:51
Modified 31 июля, 17:51
Updated 31 июля, 17:51
Как сообщает gorod55.ru, сейчас деятельность региона по развитию логистического потенциала ограничена из-за недостаточных производственных мощностей функционирующего Калининградского сортировочного центра. Причина в том, что находящиеся в объекте культурного наследия помещения не соответствуют самым последним требованиям к технологическому оснащению.
Михаил Волков отметил, что компания не только занимается социальной миссией по обслуживанию россиян во всех регионах, но и выполняет роль связующего звена между Россией и другими странами. Так, в Калининградской области в последнее время все больше растет поток внутренней и международной почты, в том числе и транзитной. Обновление логистической инфраструктуры в регионе поможет добиться весомого сокращения недочетов в работе «Почты России» и повысить уровень качества обработки писем и посылок. При этом сотрудники начнут работать на более современных рабочих местах, которые оснащены на уровне мировых стандартов.
Возведенный в регионе сортировочный центр получит прямой доступ к портовой инфраструктуре и удобный выезд к городским и областным отделениям.
Согласно комментарию Антона Алиханова, работающий сейчас центр достиг максимума своих возможностей по обработке почтовых отправлений, но на нем негативно отражаются инфраструктурные ограничения. Появление нового логистического комплекса помогло бы избавиться от существующих сейчас рамок относительно перспективы роста отправлений и обработки почты.
В ходе диалога также обсуждался вопрос развития сети отделений почтовой связи в регионе. Отмечается, что «Почта России» профинансировала ремонт пяти отделений и возведение одного нового отделения, а еще в 11 объектах ремонтные работы будут вестись до конца года. Также в положительную сторону меняется качество оказываемых услуг. К примеру, на 69% сократилось число жалоб граждан на работу отделений «Почты России».