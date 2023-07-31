Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы

Напомним, гибель пчел из-за обработки полей химикатами не новость для Башкирии. Это явление уже неоднократно приводило к мору медоносных насекомых и специалисты подтверждали, что причина именно в использовании разного рода пестицидов. Дошло до того, что парламентарии Башкирии приняли закон о том, что фермеры обязаны оповещать соседей-пчеловодов о предстоящей обработке, чтобы те могли обезопасить своих пчел. Мало того, вслед за Башкирией аналогичный закон приняли и в России.