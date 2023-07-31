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Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы

31 июля 2023, 05:13
Фото: mkset.ru

Медовое село Картамак в Башкирии пожаловалось на гибель всех пчел из-за химобработки

По мнению пчеловодов из Буздякского района всему виной вдова местного фермера, сообщает телеграм-канал Mash-Batash 31 июля.

Страшные новости из Буздякского района Башкирии сообщает телеграм-канал Mash-Batash. По информации жителей села Картамак всех пчел с местных пасек погубила химическая обработка полей сельхозугодий. Есть у пострадавших пасечников, а это по большей части пожилые жители села, и конкретные предположения в том кто стал виновником, а точнее виновницей происшествия. Однако найти женщину, которую они подозревают в море их пчел они не могут.

По словам жителей Картамака в село приезжала и следственная группа, которая брала пробы почвы, однако уголовного дела, с их слов, так никто и не завел. Заявление в полицию местные пасечники написали, но пока с трудом представляют как действовать дальше и возместить нанесенный им ущерб.

Напомним, гибель пчел из-за обработки полей химикатами не новость для Башкирии. Это явление уже неоднократно приводило к мору медоносных насекомых и специалисты подтверждали, что причина именно в использовании разного рода пестицидов. Дошло до того, что парламентарии Башкирии приняли закон о том, что фермеры обязаны оповещать соседей-пчеловодов о предстоящей обработке, чтобы те могли обезопасить своих пчел. Мало того, вслед за Башкирией аналогичный закон приняли и в России.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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