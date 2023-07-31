mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Шакшинского моста

31 июля 2023, 11:45
Фото: Ратмир Мавлиев / telegram
На ремонт мост закрыли сегодня, 31 июля. Завершить все работы стоимостью в более чем 2 миллиарда рублей планируют в 2025 году.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как будет проходить ремонт аварийного Шакшинского моста. Так, на время ремонта моста две из четырех полос по направлению в город будут закрыты для автомобилистов. Полностью проезд по мосту во всех направлениях будет закрыт для грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонны.

— Заезд в город грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5 Самара — Уфа — Челябинск — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт, — добавил мэр.

Кроме того, на время ремонта возле железнодорожной станции Шакша выделены дополнительные площадки для парковки автомобилей, а количество железнодорожного транспорта, на котором можно добраться из Шакши в город и обратно, увеличено до 25 электричек.

Завершить строительно-монтажные работы планируется 28 февраля 2025 года.

Сегодня в Уфе на полтора года закроют на капремонт мост в Шакше: что перекроют первым
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения
Сегодня, 08:33
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
Сегодня, 04:50
«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии
Сегодня, 07:53
Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы
Сегодня, 05:13
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов
Сегодня, 04:00
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
Сегодня, 04:00