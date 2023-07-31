Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Шакшинского моста

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как будет проходить ремонт аварийного Шакшинского моста. Так, на время ремонта моста две из четырех полос по направлению в город будут закрыты для автомобилистов. Полностью проезд по мосту во всех направлениях будет закрыт для грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонны.
— Заезд в город грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5 Самара — Уфа — Челябинск — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт, — добавил мэр.
Кроме того, на время ремонта возле железнодорожной станции Шакша выделены дополнительные площадки для парковки автомобилей, а количество железнодорожного транспорта, на котором можно добраться из Шакши в город и обратно, увеличено до 25 электричек.
Завершить строительно-монтажные работы планируется 28 февраля 2025 года.