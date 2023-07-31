Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Шакшинского моста

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как будет проходить ремонт аварийного Шакшинского моста. Так, на время ремонта моста две из четырех полос по направлению в город будут закрыты для автомобилистов. Полностью проезд по мосту во всех направлениях будет закрыт для грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонны.