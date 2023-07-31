mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Изображение материала

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов

31 июля 2023, 04:00
Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"
29 июля лидер фракции «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев посетил бортевую пасеку в деревне Ивано-Казанка Иглинского района Башкортостана.

Здесь он изучил особенности бортничества. По итогам встречи Алексей Нечаев выступил с предложением включить мёд и другие полезные региональные продукты в рацион школьников, пациентов больниц и спортсменов.

«Нужно поддерживать мощные региональные бренды. Башкирский мёд должен быть по всей стране. Проработаем с Минздравом, Минспорта и Минпросвещения решение, чтобы башкирский мёд и другие полезные региональные продукты включили в рацион школьников, спортсменов и пациентов больниц. Это лучшая поддержка для местных предпринимателей, чтобы они крепко стояли на ногах и дальше развивали своё дело. Партия „Новые люди“ обязательно выступит с такой инициативой этой осенью. Уверен, что коллеги нас поддержат», — отметил Алексей Нечаев.

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Основатель бортевой пасеки — житель Уфы Фанис Халилов. Он развивает в Башкортостане бортничество — редчайший вид пчеловодства. Его особенность состоит в том, что для пчёл создают естественные дикие условия. Они живут не в ульях, а в дуплах деревьев и специально приспособленных стволах.

«Владельцы бортей добавляли свою тамга — индивидуальный знак, отличающий их борти от других», — рассказал Фанис Халилов. Он отметил, что башкирский мёд доставляют даже космонавтам на орбиту.

Также Алексей Нечаев познакомился на пасеке с секретами производства мёда и признался, что у него была и своя пасека:

«Мы все знаем, что мёд — это вкусно и полезно. Но я, например, не знал, что колодный и бортевой мёд в четыре раза полезнее башкирского и алтайского. Для меня это большое открытие, хотя у меня шесть лет была пасека с башкирскими пчёлами. Это целая часть моей жизни», — рассказал Алексей Нечаев.

Подпишитесь
«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения
Сегодня, 08:33
Буйки на берегу: в Башкирии сильно обмелел известный водоём
Сегодня, 04:50
«Приоритет номер один»: Хабиров назвал самую важную задачу для правительства Башкирии
Сегодня, 07:53
Все погибли: что произошло в селе Башкирии, где вымерли все пчелы
Сегодня, 05:13
Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов
Сегодня, 04:00