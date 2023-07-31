Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Нужно включить мёд в меню школьников, спортсменов

«Мы все знаем, что мёд — это вкусно и полезно. Но я, например, не знал, что колодный и бортевой мёд в четыре раза полезнее башкирского и алтайского. Для меня это большое открытие, хотя у меня шесть лет была пасека с башкирскими пчёлами. Это целая часть моей жизни», — рассказал Алексей Нечаев.