Лесные пожары в Башкирии предотвращают с помощью умных камер

На территории национального парка «Башкирия» оператор развернул систему автоматизированного видеомониторинга пожаров онлайн с точным определением координат и моментальным оповещением. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения включает в себя камеру со специальными объективами и сенсорами и альтернативные источники питания — ветрогенератор и солнечный модуль. Благодаря энергоавтономности системы видеонаблюдение можно вести с самых высоких точек национального парка, даже там, где отсутствует стационарное электропитание и другая инфраструктура. Высокоточная HD‑камера установлена на мачтовом сооружении, что обеспечивает радиус обзора до 35 километров.



Основная задача системы мониторинга — обнаружение возгораний на ранней стадии. Справиться с этим и сохранить леса нацпарка помогает специальное программное обеспечение, позволяющее вести дистанционный мониторинг высокой точности. Система обнаруживает дым в автоматическом режиме. Затем по данным камер определяется местоположение очага пожара. В онлайн-режиме вся информация передается в диспетчерскую службу национального парка. Ответственные сотрудники видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.