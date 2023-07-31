«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения

Так, согласно данным, приведенным в рамках доклада министра здравоохранения, всего в медучреждениях республики насчитывается 934 единицы дорогостоящего диагностического оборудования. Среди которых, 21 ангиограф, 19 магнитно-резонансных томографов, 76 компьютерных томографов и др. При этом, по информации лавы республики, три ангиографа не работают в РКБ им. Куватова, две штуки и ГКБ №21, из них два готовятся к списанию, на один выделены средства ремонт в связи с поломкой. В свою очередь, Рахматуллин заявил о сложностях, возникших на фоне санкций, а также трудностями в логистике.