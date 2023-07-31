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Posted 31 июля 2023, 08:33

Published 31 июля 2023, 08:33

Modified 31 июля 2023, 08:35

Updated 31 июля 2023, 08:35

Глава Башкирии высказался о диагностическом оборудовании в медучреждениях региона

«Красивая картина»: глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения

31 июля 2023, 08:33
Фото: 1MI.

Глава Башкирии высказался о диагностическом оборудовании в медучреждениях региона

Глава Башкирии усомнился в данных о наличии диагностического оборудования в медучреждениях республики, озвученных в ходе доклада министра здравоохранения Айрата Рахматуллина. По его словам, данные в ряде случаев не соответствуют реальной обстановке.

Так, согласно данным, приведенным в рамках доклада министра здравоохранения, всего в медучреждениях республики насчитывается 934 единицы дорогостоящего диагностического оборудования. Среди которых, 21 ангиограф, 19 магнитно-резонансных томографов, 76 компьютерных томографов и др. При этом, по информации лавы республики, три ангиографа не работают в РКБ им. Куватова, две штуки и ГКБ №21, из них два готовятся к списанию, на один выделены средства ремонт в связи с поломкой. В свою очередь, Рахматуллин заявил о сложностях, возникших на фоне санкций, а также трудностями в логистике.

— Есть все-таки системные разногласия между фактической работой или неработой, что плохо, тяжелой техники и данными МИАССА — информационной системы. Так, согласно данным МИАСС, в Кушнаренковской ЦРБ отсутствует рентген-аппарат, фактически в данной ЦРБ он имеется и эксплуатируется, примерно то же самое в Большеустьикинской и Белорецкой. Значит, я просто делаю вам замечание вот на это. Если есть проблема в самом продукте, тогда надо сделать продукт — делайте продукт, доводите его до ума, — сказал Радий Хабиров.

Также в медучреждениях есть 11 КТ, 8 из которых нуждаются в ремонте, ещё один готовится в списанию в связи с износом. Флюорограф, поступивший в Шаранскую ЦРБ в марте 2022 года, до сих пор не введен в эксплуатацию, что Рахматуллин объяснил наличием некоторого гарантийного обязательства, подчеркнув, что «это история находится на контроле».

— Минздрав я предлагаю заслушать по этой части в декабре, у вас достаточно много времени. Меня будет интересовать, особый акцент, ремонты. Я понимаю, что санкционное давление, но здесь надо заниматься более активно, чтобы этого не было. Я имею ввиду более активно искать поставщиков этого оборудования, делать ремонт. Все можно найти при должном желании, — подытожил глава республики.
#Азамат Нухов#Общество#Медицина#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии
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