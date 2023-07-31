Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за ситуации в Украине

Posted 31 июля, 19:42
Published 31 июля, 19:42
Modified 31 июля, 19:43
Updated 31 июля, 19:43
Как сообщает агентство «Синьхуа», Министерство торговли Китая заявило, что стремится поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях, пишет RT.
Особое внимание уделяется высокопроизводительным беспилотным аппаратам, которые обладают определенными военными характеристиками и могут быть использованы в военных операциях.
Планируется, что ограничения на экспорт дронов вступят в силу с 1 сентября.