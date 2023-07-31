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Posted 31 июля, 19:42

Published 31 июля, 19:42

Modified 31 июля, 19:43

Updated 31 июля, 19:43

Китай вводит ограничения на экспорт дронов из-за ситуации в Украине

31 июля 2023, 19:42
Китай принял решение о введении ограничений на экспорт дронов в свете развивающейся ситуации в Украине.

Как сообщает агентство «Синьхуа», Министерство торговли Китая заявило, что стремится поддерживать глобальную безопасность и региональную стабильность, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях, пишет RT.

Особое внимание уделяется высокопроизводительным беспилотным аппаратам, которые обладают определенными военными характеристиками и могут быть использованы в военных операциях.

Планируется, что ограничения на экспорт дронов вступят в силу с 1 сентября.

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