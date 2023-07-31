Официально День ВДВ в Российской Федерации начали отмечать 2 августа в 2006 году — именно тогда вышел соответствующий указ президента. Однако и задолго до этой даты десантники в разных городах страны собирались 2 числа каждого августа, встречались с сослуживцами, знакомыми и вместе отмечали свой профессиональный праздник — День ВДВ. В 2023 году отслужившие и служащие в Вооруженных силах Российской Федерации, в Воздушно-десантных войсках, в Москве, в Уфе и в других городах страны будут отмечать 93-ю годовщину с даты основания своих войск.