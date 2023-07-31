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Глава Башкирии проводит в первый класс дочь чиновника, который находится на СВО

31 июля 2023, 08:03
Фото: Midjourney

«Причешут к моему визиту»: 1 сентября Хабиров поведет в первый класс дочь Бадранова

Азат Бадранов посетовал, что не сможет пойти с дочкой в первый класс и глава предложил подменить его.

Глава Башкирии на оперативке с правительством рассказал о том, что в зоне проведения СВО встретился с Азатом Бадрановым, который признался Радию Хабирову в том, что ему жаль. что он не сможет проводить свою старшую дочку в первый класс 1 сентября.

— Если не возражаешь, давай я пойду с ней. Мама пойдет и я пойду, — предложил Азату Бадранову он.

Однако отцы не смогут проводить в первый класс еще множество детей и глава Башкирии предложил коллегам выход из положения, который подарит детям полноценный праздник знаний.

— Потом я Айбулата Вакиловича попросил и глав муниципалитетов попрошу, 589 детей участников СВО пойдут в школу, будет правильно если мы (представители власти — прим.ред.) рядом будем, отведем их, нарядно, торжественно, 1 сентября у детей в первом классе бывает всего один раз в жизни, родители не все смогут быть, продумайте как это сделать, — рассказал глава.

Глава признался, что он уже «проболтался» о том, что 1 сентября пойдет в школу имени Мустая Карима. «Заодно там что нибудь причешут может быть к моему визиту» — полушутя предупредил глава.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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