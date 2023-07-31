Глава Башкирии проводит в первый класс дочь чиновника, который находится на СВО

Глава Башкирии на оперативке с правительством рассказал о том, что в зоне проведения СВО встретился с Азатом Бадрановым, который признался Радию Хабирову в том, что ему жаль. что он не сможет проводить свою старшую дочку в первый класс 1 сентября.