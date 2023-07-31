Глава Башкирии проводит в первый класс дочь чиновника, который находится на СВО

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Глава Башкирии на оперативке с правительством рассказал о том, что в зоне проведения СВО встретился с Азатом Бадрановым, который признался Радию Хабирову в том, что ему жаль. что он не сможет проводить свою старшую дочку в первый класс 1 сентября.
— Если не возражаешь, давай я пойду с ней. Мама пойдет и я пойду, — предложил Азату Бадранову он.
Однако отцы не смогут проводить в первый класс еще множество детей и глава Башкирии предложил коллегам выход из положения, который подарит детям полноценный праздник знаний.
— Потом я Айбулата Вакиловича попросил и глав муниципалитетов попрошу, 589 детей участников СВО пойдут в школу, будет правильно если мы (представители власти — прим.ред.) рядом будем, отведем их, нарядно, торжественно, 1 сентября у детей в первом классе бывает всего один раз в жизни, родители не все смогут быть, продумайте как это сделать, — рассказал глава.
Глава признался, что он уже «проболтался» о том, что 1 сентября пойдет в школу имени Мустая Карима. «Заодно там что нибудь причешут может быть к моему визиту» — полушутя предупредил глава.