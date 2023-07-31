Гибель пчел, обмелевшее водохранилище и критика министра Башкирии

Posted 31 июля, 16:52
Published 31 июля, 16:52
Modified 31 июля, 16:54
Updated 31 июля, 16:54
Глава Башкирии раскритиковал доклад министра здравоохранения. В частности, Радий Хабиров усомнился в данных о наличии диагностического оборудования в медучреждениях республики, озвученных в ходе доклада министра здравоохранения Айрата Рахматуллина. По его словам, данные в ряде случаев не соответствуют реальной обстановке.
На оперативном совещании глава региона также обозначил основное направление деятельности региональных властей во время специальной военной операции — это поддержка специальной военной операции, поддержка самих воинов и членов их семей.
В Башкирии обмелело Павловское водохранилище. Уровень воды в Павловском водохранилище сильно упал на фоне аномальной жары в регионе, сообщает UTV. Так, буйки лежат на берегу, а с понтона, с которого отдыхающие ранее могли прыгнуть в воду, теперь можно прыгнуть только в песок.
Медовое село Картамак в Башкирии пожаловалось на гибель всех пчел из-за химобработки. По информации жителей всех пчел с местных пасек погубила химическая обработка полей сельхозугодий. Есть у пострадавших пасечников, а это по большей части пожилые жители села, и конкретные предположения в том кто стал виновником, а точнее виновницей происшествия. Однако найти женщину, которую они подозревают в море их пчел они не могут.