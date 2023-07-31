Гибель пчел, обмелевшее водохранилище и критика министра Башкирии

Медовое село Картамак в Башкирии пожаловалось на гибель всех пчел из-за химобработки. По информации жителей всех пчел с местных пасек погубила химическая обработка полей сельхозугодий. Есть у пострадавших пасечников, а это по большей части пожилые жители села, и конкретные предположения в том кто стал виновником, а точнее виновницей происшествия. Однако найти женщину, которую они подозревают в море их пчел они не могут.