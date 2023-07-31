Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Планируйте свои покупки и составляйте список продуктов
Все мы были в ситуации, когда заходили в магазин за парой необходимых продуктов и выходили оттуда с большим количеством ненужных покупок. Или, напротив, забывали купить что-то важное и шли обратно. Деньги и время — на ветер.
Избежать подобных конфузов помогает планирование. Перед тем, как отправиться в магазин, уделите время составлению списка продуктов, определите, какие товары вам необходимы, и придерживайтесь этого списка во время похода по супермаркету. Это поможет избежать соблазна купить что-то ненужное или вредное.
Оплачивайте покупки выгодным способом
Некоторые люди до сих пор предпочитают расплачиваться наличными, но использование «безнала» иногда может подкинуть выгодные возможности, предоставить им ряд выгодных возможностей для экономии. Например, с помощью Системы быстрых платежей (СБП), можно оплатить покупки одним касанием телефона или с помощью QR-кода — отличный способ сэкономить время на кассе и сделать покупки выгоднее. Таким образом в сети магазинов «Магнит» проходит акция с кешбэком. При оплате покупок, в том числе на кассах самообслуживания, покупатели получат 5% кешбэка бонусами на карту лояльности магазина. Оплатить покупку можно несколькими способами:
Первый — в одно касание через приложение «СБПэй». Объясняем: к сервису нужно привязать свой банковский счет, а на кассе разблокировать телефон и просто приложить телефон к NFC-табличке.
Второй вариант — через QR-код. Его необходимо отсканировать через мобильное приложение банка и затем подтвердить оплату. Код будет размещен на NFC-табличке.
И, наконец, в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». На кассе важно показать карту лояльности продуктового магазина и сообщить о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении. Далее нужно подтвердить оплату, нажав на кнопку «Оплатить СБП».
Предложение действует до 13 августа, за это время покупатель может накопить до 500 бонусов и оплачивать ими половину стоимости каждой покупки. Выгода и в том, что 1 бонус = 1 рублю.
Ищите скидки и акции в магазине
Большинство магазинов периодически предлагают скидки на различные продукты. Вопреки некоторым стереотипам о попытках магазинов «спихнуть» покупателям товар, который вот-вот испортится, нужно отметить: экономно — не значит не качественно. А некоторыми категориями товаров, например, замороженными полуфабрикатами, таким образом можно запастись «на потом». Вы из будущего скажете себе «спасибо».
Кстати, есть люди, которые целенаправленно охотятся за скидками. Их называют черри-пикерами.
Избегайте расфасованных и нарезанных продуктов
Производители придумывают все новые способы, чтобы удивить покупателей и заманить их в «ленивую» ловушку — сегодня в магазинах можно найти даже готовое круглое тесто для пельменей.
Хотя покупка уже очищенных овощей или натертого сыра может сэкономить время при готовке, магазины часто берут больше обычного за это удобство. Помните, что нарезанные батон или колбаса всегда будут стоит дороже целых.
Покупайте сезонные продукты
Сезонные продукты, как правило, стоят дешевле, так как им не нужна особая упаковка и специальные условия хранения. Помимо экономии денег, покупка сезонных фруктов и овощей предполагает и другие преимущества — свежесть и максимальное количество полезных веществ, поскольку химических удобрений для них требуется меньше.
Реклама АО «НСПК»