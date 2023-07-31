Бюджет под контролем: пять способов сэкономить на покупке продуктов

Все мы были в ситуации, когда заходили в магазин за парой необходимых продуктов и выходили оттуда с большим количеством ненужных покупок. Или, напротив, забывали купить что-то важное и шли обратно. Деньги и время — на ветер.

Избежать подобных конфузов помогает планирование. Перед тем, как отправиться в магазин, уделите время составлению списка продуктов, определите, какие товары вам необходимы, и придерживайтесь этого списка во время похода по супермаркету. Это поможет избежать соблазна купить что-то ненужное или вредное.