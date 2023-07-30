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В ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии

30 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI

Отец троих детей из Башкирии погиб в ходе СВО

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Караидельского района республики Айдар Шайдуллин

Как сообщил глава районной администрации, Ильхам Баков поступил на военную службу по контракту и присоединился к добровольческому подразделению «Ахмат».

Ильхам Баков родился 30 ноября 1973 года. По окончании Байкибашевской школы в 1989 году поступил в Аскинское профессионально-техническое училище, где получил образование по специальности «автомеханика». Позднее работал водителем в родном колхозе.

В 1996 году семья переехала в Киргизию. Там Ильхам женился, родились трое сыновей. В 2004 году он вернулся со своей семьей в Башкирию, где вместе супругой занялся предпринимательской деятельностью.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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