В ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как сообщил глава районной администрации, Ильхам Баков поступил на военную службу по контракту и присоединился к добровольческому подразделению «Ахмат».
Ильхам Баков родился 30 ноября 1973 года. По окончании Байкибашевской школы в 1989 году поступил в Аскинское профессионально-техническое училище, где получил образование по специальности «автомеханика». Позднее работал водителем в родном колхозе.
В 1996 году семья переехала в Киргизию. Там Ильхам женился, родились трое сыновей. В 2004 году он вернулся со своей семьей в Башкирию, где вместе супругой занялся предпринимательской деятельностью.