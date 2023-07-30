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Двое погибли: в Башкирии катание на лодке обернулось трагедией

30 июля 2023, 04:58
Фото: 1MI

В Башкирии двое молодых людей погибли на озере

Двое молодых людей погибли на Кармановском водохранилище в Нефтекамске ночью 30 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

По предварительным данным, трое молодых людей в возрасте 20 лет плавали на водохранилище на резиновой лодке. В какой-то момент один из них споткнулся об весло и оказался в воде. Второй парень бросился в воду, попытавшись спасти товарища, однако выплыть молодые люди не смогли, оба утонули.

Единственным выжившим остался владелец лодки, доплывший до берега. В настоящий момент молодой человек задержан для выяснения обстоятельств.

— Проведены осмотр места происшествия и опрос свидетелей. Ведутся водолазные работы по поиску утонувших, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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