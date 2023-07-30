Двое погибли: в Башкирии катание на лодке обернулось трагедией

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По предварительным данным, трое молодых людей в возрасте 20 лет плавали на водохранилище на резиновой лодке. В какой-то момент один из них споткнулся об весло и оказался в воде. Второй парень бросился в воду, попытавшись спасти товарища, однако выплыть молодые люди не смогли, оба утонули.
Единственным выжившим остался владелец лодки, доплывший до берега. В настоящий момент молодой человек задержан для выяснения обстоятельств.
— Проведены осмотр места происшествия и опрос свидетелей. Ведутся водолазные работы по поиску утонувших, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.