Три человека из Башкирии погибли в результате урагана в соседнем регионе

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка1991 г. р., и её двое малолетних детей, 2021 и 2023 гг. р. Муж погибшей и отец детей сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии.
Напомним, по информации МЧС, в результате урагана, на озере Яльчик в республике Марий-Эл пострадали 27 человек. Семь человек погибли, в том числе трое детей.
Руководитель муниципалитета выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
— От имени жителей Стерлибашевского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, в одночасье навсегда потерявшим дорогих людей. Вместе с вами разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, — написал Рустам Рахмангулов в соцсетях.