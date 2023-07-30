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Три человека из Башкирии погибли в результате урагана в соседнем регионе

30 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Всего от поваленных ветром деревьев погибли семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС

Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка1991 г. р., и её двое малолетних детей, 2021 и 2023 гг. р. Муж погибшей и отец детей сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии.

Напомним, по информации МЧС, в результате урагана, на озере Яльчик в республике Марий-Эл пострадали 27 человек. Семь человек погибли, в том числе трое детей.

Руководитель муниципалитета выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

— От имени жителей Стерлибашевского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, в одночасье навсегда потерявшим дорогих людей. Вместе с вами разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, — написал Рустам Рахмангулов в соцсетях.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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