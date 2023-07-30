Три человека из Башкирии погибли в результате урагана в соседнем регионе

Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка1991 г. р., и её двое малолетних детей, 2021 и 2023 гг. р. Муж погибшей и отец детей сейчас находится в одной из больниц Волжска в тяжелом состоянии.