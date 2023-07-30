«Люди друг на друге стоят»: житель Уфы пожаловался на автобусные маршруты в городе

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Так, по словам пользователя, много вопросов вызывает расписание движения автобусов №30 и №107.
— На автобусе 30 (ТСК Пушкинский — Станция техобслуживания) в выходные дни, да и иногда и в рабочие после девяти вечера в Затон не уедешь, от слова «совсем». Часто приходится подстраиваться и идти на другой маршрут номер 107 (ТК Центральный — д. Суровка), но расписание его движения непонятное и ходит он теперь очень редко, и народу на остановке скапливается очень-очень много, все хотят с работы уехать домой, но не на чем, — пишет пользователь в соцсетях.
Также пользователь отмечает, что Затон — это большой микрорайон, который активно застраивается и число жителей которого постоянно увеличивается. При этом общественный транспорт, на котором можно доехать оттуда, «ходит ужасно». По словам автора поста, автобус №107 «собирает вечером всех со всех остановок, и те, кто хотел бы уехать в Затон, уже не влезают».
— Сколько можно терпеть это безобразие, а ведь совсем скоро осень и начнётся учёба и будет ещё много студентов и учащихся, как людям добираться в вечернее время домой? — задается вопросом автор.