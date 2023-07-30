«Люди друг на друге стоят»: житель Уфы пожаловался на автобусные маршруты в городе

Также пользователь отмечает, что Затон — это большой микрорайон, который активно застраивается и число жителей которого постоянно увеличивается. При этом общественный транспорт, на котором можно доехать оттуда, «ходит ужасно». По словам автора поста, автобус №107 «собирает вечером всех со всех остановок, и те, кто хотел бы уехать в Затон, уже не влезают».