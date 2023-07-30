«Бросил все и решил быть рядом»: глава Башкирии поделился откровением

Напомним, ранее Азат Бадранов в интервью рассказал о том, по каким вопросам к нему чаще всего обращаются военнослужащие в зоне боевых действий. По его словам, военнослужащие обращаются к нему по самым разным вопросам. При этом Бадранов подчеркивает, что решение данных вопросов не зависит от него напрямую.