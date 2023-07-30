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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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«Бросил все и решил быть рядом»: глава Башкирии поделился откровением

30 июля 2023, 04:27
Фото: 1MI

Глава Башкирии высказался об ушедшем на СВО Азате Бадранове

Решение чиновника отправиться на СВО Радий Хабиров прокомментировал в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался в соцсетях о решении первого вице-прмьера правительства республики Азата Бадранова отправиться на СВО.

— Я очень счастливый человек. В моей жизни есть настоящая любовь и настоящая дружба. И я горжусь, что мой друг и младший братишка пошел воевать. Бросил все привилегии и просто решил быть рядом с лучшими парнями нашей страны. Молюсь за него и горжусь.

Напомним, ранее Азат Бадранов в интервью рассказал о том, по каким вопросам к нему чаще всего обращаются военнослужащие в зоне боевых действий. По его словам, военнослужащие обращаются к нему по самым разным вопросам. При этом Бадранов подчеркивает, что решение данных вопросов не зависит от него напрямую.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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