«Бросил все и решил быть рядом»: глава Башкирии поделился откровением

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Глава Башкирии Радий Хабиров высказался в соцсетях о решении первого вице-прмьера правительства республики Азата Бадранова отправиться на СВО.
— Я очень счастливый человек. В моей жизни есть настоящая любовь и настоящая дружба. И я горжусь, что мой друг и младший братишка пошел воевать. Бросил все привилегии и просто решил быть рядом с лучшими парнями нашей страны. Молюсь за него и горжусь.
Напомним, ранее Азат Бадранов в интервью рассказал о том, по каким вопросам к нему чаще всего обращаются военнослужащие в зоне боевых действий. По его словам, военнослужащие обращаются к нему по самым разным вопросам. При этом Бадранов подчеркивает, что решение данных вопросов не зависит от него напрямую.