Жители Башкирии могут получить штраф до 250 тысяч рублей

Жители Башкирии могут получить штраф от 500 рублей до 250 тысяч за мытье автомобилей в неположенных местах. Как пояснили в природоохранной прокуратуре РБ, жидкость, в которой содержится моющие, чистящие и полирующие средства, считается отходом. В этот же перечень попадает загрязненная нефтепродуктами вода от мойки деталей автомобиля.