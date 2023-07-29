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Жители Башкирии могут получить штраф до 250 тысяч рублей

29 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
Об этом напомнила природоохранная прокуратура республики.

Жители Башкирии могут получить штраф от 500 рублей до 250 тысяч за мытье автомобилей в неположенных местах. Как пояснили в природоохранной прокуратуре РБ, жидкость, в которой содержится моющие, чистящие и полирующие средства, считается отходом. В этот же перечень попадает загрязненная нефтепродуктами вода от мойки деталей автомобиля.

Нарушителям полагают административные штрафы в размере 1-2 тысяч рублей для обычных граждан, 10-30 тысяч для должностных лиц, ИП может получить штраф в размере 30-50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 100 до 250 тысяч рублей.

Оштрафовать могут и за загрязнение территории во врем мытья автомобиля, а также его использования, стоянки, ремонта и слива топлива. Обрыв гражданин за данные действия может получить от 500 до 1 тысячи рублей штрафа, должностное лицо — 4-7 тысяч рублей, юрлица — 20-25 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова
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