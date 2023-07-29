В выходные на дорогах Уфы пройдут массовые проверки

В Уфе 29 и 30 июля на дорогах пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РБ, особое внимание традиционно будет уделяться водителям в состоянии алкогольного опьянения и перевозке детей-пассажиров.