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В выходные на дорогах Уфы пройдут массовые проверки

29 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РБ.

В Уфе 29 и 30 июля на дорогах пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РБ, особое внимание традиционно будет уделяться водителям в состоянии алкогольного опьянения и перевозке детей-пассажиров.

Сами рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

— Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения, — добавили в министерстве.
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Пробки
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