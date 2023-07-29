В выходные на дорогах Уфы пройдут массовые проверки

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Уфе 29 и 30 июля на дорогах пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РБ, особое внимание традиционно будет уделяться водителям в состоянии алкогольного опьянения и перевозке детей-пассажиров.
Сами рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
— Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения, — добавили в министерстве.