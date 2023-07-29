В Уфе врачи прооперировали ребенка с редкой аномалией

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В Уфе врачи детской клинической больниц помогли ребенку с врожденной аномалией. Как сообщили в медучреждении, при рождении малышу не смогли поставить точный диагноз.
Известно, что у ребенка были проблемы с кишечником, со слов его мамы, они жили с клизмами. Однако на 14 день их переведи в РДКБ, где уже заведующий отделением хирургии новорожденных и детей раннего возраста Артем Неудачин смог поставить диагноз.
Мама малыша рассказывает, что спустя месяц, 17 января, ее сына прооперировали. Сейчас у ребенка все хорошо.