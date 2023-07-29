mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Изображение материала

В Уфе врачи прооперировали ребенка с редкой аномалией

29 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI

В Уфе врачи прооперировали ребенка с болезнью Гиршпрунга.

Операцию проводили врачи деткой клинической больницы.
Сюжет
Дети

В Уфе врачи детской клинической больниц помогли ребенку с врожденной аномалией. Как сообщили в медучреждении, при рождении малышу не смогли поставить точный диагноз.

Известно, что у ребенка были проблемы с кишечником, со слов его мамы, они жили с клизмами. Однако на 14 день их переведи в РДКБ, где уже заведующий отделением хирургии новорожденных и детей раннего возраста Артем Неудачин смог поставить диагноз.

Мама малыша рассказывает, что спустя месяц, 17 января, ее сына прооперировали. Сейчас у ребенка все хорошо.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Дети#Врачи
Подпишитесь
«Постоянный шум и вонь»: Уфимцы жалуются на незаконную мусорную свалку под их окнами
Вчера, 08:15
В Башкирии новый муниципальный пляж сразу после открытия атаковали вандалы
Вчера, 04:45
Туда не суйтесь! В Уфе продлили сроки ремонта одного из мостов
27 июля, 16:37
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
26 июля, 05:41
Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии
27 июля, 09:04
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
27 июля, 09:07