В Уфе врачи прооперировали ребенка с редкой аномалией

Известно, что у ребенка были проблемы с кишечником, со слов его мамы, они жили с клизмами. Однако на 14 день их переведи в РДКБ, где уже заведующий отделением хирургии новорожденных и детей раннего возраста Артем Неудачин смог поставить диагноз.