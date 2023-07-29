В Уфе Татьяна Буцкая обсудила вопросы поддержки семей Башкортостана

«Одним из важнейших пунктов народной программы „Единой России“ является поддержка семей с детьми. В настоящее время для государства важно рождение каждого ребенка. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о тех мерах поддержки, которые существуют в Республике Башкортостан для семей с детьми и о тех, кто только планирует родить ребенка. Каждая семья должна знать, как государство им поможет при рождении ребенка, какие меры поддержки появятся и какие возможности откроются. Все те меры поддержки, о которых мы сегодня говорили, они все поддержаны жителями республики. Мы с сентября месяца планируем вести опросы в тех местах, где родители получают эти меры поддержки. У нас будет очень простой вопрос „Вам нравится?“ — „Да“, „Нет“. Мы будем видеть уровень удовлетворенности, а ответы „нет“ будут с отдельным полем, где родители смогут написать, что им не понравилось. Все ответы будут анализироваться, чтобы с каждым днем нам становится лучше и это возьмет на себя партийный проект „Крепкая семья“», — отметила Татьяна Буцкая.