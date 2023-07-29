В Уфе Татьяна Буцкая обсудила вопросы поддержки семей Башкортостана

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялось совещание с участием члена Президиума Генерального Совета «Единой России», координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
Вопросы поддержки семей, повышения рождаемости и формирование семейных ценностей на территории Башкортостана стали основными темами совещания.
«Одним из важнейших пунктов народной программы „Единой России“ является поддержка семей с детьми. В настоящее время для государства важно рождение каждого ребенка. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о тех мерах поддержки, которые существуют в Республике Башкортостан для семей с детьми и о тех, кто только планирует родить ребенка. Каждая семья должна знать, как государство им поможет при рождении ребенка, какие меры поддержки появятся и какие возможности откроются. Все те меры поддержки, о которых мы сегодня говорили, они все поддержаны жителями республики. Мы с сентября месяца планируем вести опросы в тех местах, где родители получают эти меры поддержки. У нас будет очень простой вопрос „Вам нравится?“ — „Да“, „Нет“. Мы будем видеть уровень удовлетворенности, а ответы „нет“ будут с отдельным полем, где родители смогут написать, что им не понравилось. Все ответы будут анализироваться, чтобы с каждым днем нам становится лучше и это возьмет на себя партийный проект „Крепкая семья“», — отметила Татьяна Буцкая.
В ходе совещания министр семьи, труда и социальной защиты
населения РБ Ленара Иванова выступила с темой «Семейный Башкортостан» — о формировании семейных ценностей в Республике Башкортостан, первый заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан Азат Аскаров рассказал о формировании региональной межведомственной системы обеспечения гарантированной безопасности и качества горячего питания, член Президиума Регионального политического Совета «Единой России», депутат Горсовета Уфы, заместитель начальника отдела ГКУ Республиканский Центр «Семья», Руководитель АНО «МногодетОК» Ирина Сухарева рассказала о том, что многодетная семья — большой ресурс государства и директор ГАУ РБ «Молочная Кухня» Эльдар Сайгафаров поделился информацией об организации производства и выдачи специализированных детских продуктов питания на территории Республики Башкортостан.
«Сегодня на площадке Штаба общественной поддержки прошел открытый диалог по обсуждению вопросов, касающихся поддержки семьи, детства и поддержки многодетных семей. В ходе дискуссии коллеги поделились своими передовыми методиками и тем, что применяется сейчас в Республике Башкортостан и на сколько имеется эффект от предложенных мероприятий, также рассказали об особенностях питания в школах. Очень радостно, что все практики применяются и каждый последующий год улучшается», — подчеркнула руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.
Напомним, что одним из приоритетов народной программы «Единой России» является выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия.