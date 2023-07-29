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«Состояние крайне тяжелое»: подросток получил страшные ожоги под Уфой

29 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI

Подросток получил тяжелые ожоги при приготовлении шашлыков под Уфой

Инцидент произошел накануне, 27 июля, в Уфимском районе на территории частного дома, сообщает МЧС РБ.

В Уфимском районе 15-летний мальчик получил тяжелые термические ожоги I, II, III степени. По информации МЧС РБ, все произошло накануне, 27 июля в Авдонском сельсовете.

Известно, что подросток поступил в приемное отделение ГКБ №18 г. Уфы в крайне тяжелом состоянии.

— У подростка ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 51%, термоингаляционная травма, ожоговый шок крайне тяжелой степени, состояние крайне тяжелое, в реанимационном отделении, — сообщили в ведмостве.

Как выяснили дознаватели МЧС РБ, травмы мальчик получил при приготовлении шашлыков на мангале.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Происшествия#18+#Пожар#Пожар с пострадавшим
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