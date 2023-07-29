«Состояние крайне тяжелое»: подросток получил страшные ожоги под Уфой

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Уфимском районе 15-летний мальчик получил тяжелые термические ожоги I, II, III степени. По информации МЧС РБ, все произошло накануне, 27 июля в Авдонском сельсовете.
Известно, что подросток поступил в приемное отделение ГКБ №18 г. Уфы в крайне тяжелом состоянии.
— У подростка ожоги I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 51%, термоингаляционная травма, ожоговый шок крайне тяжелой степени, состояние крайне тяжелое, в реанимационном отделении, — сообщили в ведмостве.
Как выяснили дознаватели МЧС РБ, травмы мальчик получил при приготовлении шашлыков на мангале.