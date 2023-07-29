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Синоптики озвучили дату окончания жары в Уфе

29 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI
В эти выходные температура воздуха в столице Башкирии достигнет +35 градусов, однако уже на следующей неделе погодные условия изменятся.

Сегодня и завтра, в Башкирии синоптики Гидрометцентра прогнозируют жару до +35 градусов. Однако в скором времени температура воздуха в столице республики пойдет на спад.

Так, по данным сервиса Гисметео, в понедельник, 30 июля, погода в Уфе будет облачная и дождливая, а температура воздуха составит +27 градусов. До минимальной отметки на следующей неделе температура воздуха опустится во вторник, 1 августа, — до +23 градусов. Этот день также будет дождливым, сообщают синоптики.

Тем не менее дожди и относительная прохлада задержатся не надолго, уже в пятницу столбик термометра поднимется до +31 градуса.

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