Синоптики озвучили дату окончания жары в Уфе

Так, по данным сервиса Гисметео, в понедельник, 30 июля, погода в Уфе будет облачная и дождливая, а температура воздуха составит +27 градусов. До минимальной отметки на следующей неделе температура воздуха опустится во вторник, 1 августа, — до +23 градусов. Этот день также будет дождливым, сообщают синоптики.