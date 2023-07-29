Нижнее белье и копченая рыба: что продают на нелегальном подземном рынке в центре Уфы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В подземных переходах в Уфе всегда можно было встретить уличных музыкантов и пенсионеров, продающих урожай и цветы с огорода. Однако переход от «Универмага Уфа» к ТРЦ «Семья» может похвастаться собственным рынком, где приобрести можно практически все от нижнего белья до копченой рыбы.
Начинаются продажи еще на входе в подземный переход. В зной под палящем солнцем за маленькими столиками пенсионеры продают собранный на участках урожай, в основном это ягоды, зелень и самые «ходовые» овощи. Например, стаканчик малины можно купить за 120 рублей. Ассортимент разнообразен также небольшими букетами цветов и копченой рыбой, цены на которую начинались от 100 рублей.
Можно предположить, что продажи в этой части стихийного рынка неплохие. Так, покупали товары с огорода при корреспонденте несколько раз.
Спускаясь уже в сам подземный переход, приобрести уже можно и не съедобные вещи. Так, справа должно протяженное место занято различной обувь: кроссовки, открытые сандали и мокасины. Продает обувь женщина, она же и сообщила, что привозят товары из Екатеринбурга, Китая, Приволжского края. Покупают, со слов женщины, часто из-за «хороших» цен — от 600 до 1 000 рублей.
Уже слева на прилавках в большом количестве и разнообразии разложено женское нижнее белье. Судя по этикеткам на предметах гардероба, цены на товары начинаются со 100 рублей. Заказывает товар продавец сама из Киргизии.
— Все есть кому, что надо — сюда приходят. Очень удобно людям. Из садика возвращаются, ребенок потерял варежку — здесь купят. Продавцы даже сами к нам отправляют, у нас всегда все есть. В магазине в 10 раз дороже, чем у нас, — рассказывает продавец.
Женщина также поделилась, что торгуют в переходе в основном горожане, которые сами живут поблизости, так как товар после рабочего дня собирается и увозится обратно домой.
Сразу за женским нижнем бельем разложены столики с различными косметическими средствами, сувенирами и героями аниме.
В то же время столбы увешены мочалками, шарфами и платьями. Вдоль стен расположены столики со стельками для обуви, сумками и головными уборами.
Если в самом начале представлено женское нижнее белье, то в средине что-то по душе может найти и мужчина. Однако продавец разозлился и запретил корреспонденту фотографировать свой товар. Разузнать как идут продажи у него узнать не удалось.
Тем не менее его соседи с различными косметическими товарами, сувенирами и именными полотенцами сообщили, что раз на раз с продажей и не приходится. Заказывают и привозят товары они также самостоятельно.
Уже ближе к выходу торговое место заняли женщины, продающие различные украшения, например, кольца, серьги и плетеные браслеты. В частности последние плетутся сразу на месте. Девушка рассказывает, что торгует здесь, либо на сабантуях.
Последний товар подземного рынка или наоборот первый, смотря с какой стороны зайти, это самодельный ловец снов. Уже дальше пустая лестница к выходу в город.
Однако торговля в подземном переходе является «одной из болевых точек» городских властей, так как продажа обуви без маркировки, нижнего белья, чулочно-носочных и трикотажных изделиями, детских игрушек, головных уборов и других непродовольственных товаров осуществляется без соблюдения правил торговли.
— Одно дело, когда торгуют фермеры, пенсионеры, которые реализуют выращенный своим трудом урожай, и выручка идет на развитие их собственных хозяйств. Но, чаще всего это перекупщики, которые торгуют себе в карман в обход налогов. Многие из таких торговцев не имеют не только свидетельства о постановке на учет в налоговых органах и правоустанавливающих документов, — сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы.
Между тем, в администрации отметили, что действие административной статьи о запрете уличной торговли в неустановленных местах приостановлено. Однако профилактические беседы с торговцами продолжаются.