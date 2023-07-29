Нижнее белье и копченая рыба: что продают на нелегальном подземном рынке в центре Уфы

Спускаясь уже в сам подземный переход, приобрести уже можно и не съедобные вещи. Так, справа должно протяженное место занято различной обувь: кроссовки, открытые сандали и мокасины. Продает обувь женщина, она же и сообщила, что привозят товары из Екатеринбурга, Китая, Приволжского края. Покупают, со слов женщины, часто из-за «хороших» цен — от 600 до 1 000 рублей.