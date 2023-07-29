Мэрия Уфы сделала важное сообщение на фоне нагрянувшей жары

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Выходные в Башкирии обещают быть жаркими, несмотря на обещанную синоптиками грозу, температура воздуха поднимется до +35 градусов, а из-за нагревания асфальта, металлических и стеклянных сооружений температура окружающей среды в городе увеличивается еще больше. На фоне этого мэрия Уфы обратилась к горожанам с предостережением.
Так, во время высоких температур на все органы и системы организма оказывается неблагоприятное воздействие. Для того, чтобы не стать жертвой жары и не перегревать организм на улице лучше не находится в период с 12:00 до 16:00. Если все же избежать нахождение на солнцепеке не удается, то надевать лучше одежду из натуральных тканей и пить больше жидкостей, например, теплую воду, зеленый чай и минеральную воду.
В эти дни лучше также полностью отказаться от алкогольных напитков, так как его употребление в жару только усугубит возможное проявление теплового удара. Есть рекомендации и по питанию, например, из рациона следует убрать жирные продукты и блюда и есть больше фруктов и овощей.
Имеет смысл отказаться и от активного отдыха при температуре воздуха выше +25 градусов. Нежелательно в жару и повышенная нагрузка на сердце, потому важно сохранять эмоциональное спокойствие.