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Мэрия Уфы сделала важное сообщение на фоне нагрянувшей жары

29 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
В ближайшие два дня, по данным синоптиков, в Башкирии температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Выходные в Башкирии обещают быть жаркими, несмотря на обещанную синоптиками грозу, температура воздуха поднимется до +35 градусов, а из-за нагревания асфальта, металлических и стеклянных сооружений температура окружающей среды в городе увеличивается еще больше. На фоне этого мэрия Уфы обратилась к горожанам с предостережением.

Так, во время высоких температур на все органы и системы организма оказывается неблагоприятное воздействие. Для того, чтобы не стать жертвой жары и не перегревать организм на улице лучше не находится в период с 12:00 до 16:00. Если все же избежать нахождение на солнцепеке не удается, то надевать лучше одежду из натуральных тканей и пить больше жидкостей, например, теплую воду, зеленый чай и минеральную воду.

В эти дни лучше также полностью отказаться от алкогольных напитков, так как его употребление в жару только усугубит возможное проявление теплового удара. Есть рекомендации и по питанию, например, из рациона следует убрать жирные продукты и блюда и есть больше фруктов и овощей.

Имеет смысл отказаться и от активного отдыха при температуре воздуха выше +25 градусов. Нежелательно в жару и повышенная нагрузка на сердце, потому важно сохранять эмоциональное спокойствие.

#Элина Сайфранова#Город#Новости Уфы#Жара#Аномальная жара
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