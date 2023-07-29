Мэрия Уфы сделала важное сообщение на фоне нагрянувшей жары

Так, во время высоких температур на все органы и системы организма оказывается неблагоприятное воздействие. Для того, чтобы не стать жертвой жары и не перегревать организм на улице лучше не находится в период с 12:00 до 16:00. Если все же избежать нахождение на солнцепеке не удается, то надевать лучше одежду из натуральных тканей и пить больше жидкостей, например, теплую воду, зеленый чай и минеральную воду.