Как 41-летняя доярка из Башкирии попала в рабство

Когда уже женщина поняла в какой ситуации оказалась, испугалась и начала проситься домой. По информации информагентства «Башинформ», хозяин фермы заявил, что коллега продал ее им и теперь женщине нужно отработать долг за дорогу. Когда доярке пригрозили побоями и пояснили, что бежать бесполезно, она начала выполнять требуемую работу.