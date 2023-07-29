mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Изображение материала

Как 41-летняя доярка из Башкирии попала в рабство

29 июля 2023, 12:55
Фото: 1MI
Жительница села Старый Сибай поехала на заработки якобы в соседний района, однако оказалась в рабстве на заброшенной ферме в соседнем регионе.

41-летняя жительница села Старый Сибай работала на ферме дояркой за 10 тысяч рублей в месяц. Ее коллега предложил ей другую работу якобы в Баймакском районе с заработной платой в 30 тысяч рублей. Женщина предложение мужчины приняла, однако вместо соседнего района оказалась на заброшенной ферме в городе Копейск Челябинской области

Когда уже женщина поняла в какой ситуации оказалась, испугалась и начала проситься домой. По информации информагентства «Башинформ», хозяин фермы заявил, что коллега продал ее им и теперь женщине нужно отработать долг за дорогу. Когда доярке пригрозили побоями и пояснили, что бежать бесполезно, она начала выполнять требуемую работу.

К счастью, ей удалось связаться с родными, однако назвать свое местоположение она не могла — единственным ориентиром была расположенная неподалеку исправительная колония №11. Знакомый похищенной обратился за помощью к волонтерам, позже они сами с ней созвонились.

Так, сотрудники полиции нашли 41-летнюю женщину и увезли ее с фермы. Однако хозяина н месте не оказалось. Тем не менее коллегу, который отправил доярку «на заработки» был доставлен в отдел.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Похищение#Трудовое рабство
Подпишитесь
Нижнее белье и копченая рыба: что продают на нелегальном подземном рынке в центре Уфы
Сегодня, 09:16
Мэрия Уфы сделала важное сообщение на фоне нагрянувшей жары
Сегодня, 08:01
Жители Башкирии могут получить штраф до 250 тысяч рублей
Сегодня, 07:13
«Постоянный шум и вонь»: Уфимцы жалуются на незаконную мусорную свалку под их окнами
Вчера, 08:15
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
26 июля, 05:41
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
27 июля, 09:07