Как 41-летняя доярка из Башкирии попала в рабство

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
41-летняя жительница села Старый Сибай работала на ферме дояркой за 10 тысяч рублей в месяц. Ее коллега предложил ей другую работу якобы в Баймакском районе с заработной платой в 30 тысяч рублей. Женщина предложение мужчины приняла, однако вместо соседнего района оказалась на заброшенной ферме в городе Копейск Челябинской области
Когда уже женщина поняла в какой ситуации оказалась, испугалась и начала проситься домой. По информации информагентства «Башинформ», хозяин фермы заявил, что коллега продал ее им и теперь женщине нужно отработать долг за дорогу. Когда доярке пригрозили побоями и пояснили, что бежать бесполезно, она начала выполнять требуемую работу.
К счастью, ей удалось связаться с родными, однако назвать свое местоположение она не могла — единственным ориентиром была расположенная неподалеку исправительная колония №11. Знакомый похищенной обратился за помощью к волонтерам, позже они сами с ней созвонились.
Так, сотрудники полиции нашли 41-летнюю женщину и увезли ее с фермы. Однако хозяина н месте не оказалось. Тем не менее коллегу, который отправил доярку «на заработки» был доставлен в отдел.