Зря по полю ехали: Затонское шоссе в Уфу сегодня перекроют позже чем планировали

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Сегодня, 28 июля по ранее известному графику затонское шоссе на въезде в город — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов должны были перекрыть дорогу с 9 часов утра, однако перекрытие перенесли на срок с 11 до 17 часов.
29 июля, как и планировалось ранее, дорога перекрываться не будет.
Городские службы просят уфимцев и гостей города учитывать ограничение движения при планировании поездок.
Примечательно, что сегодня утром многие попавшие в пробку вчера выбрали другой путь, однако к их удивлению сегодня в 9 утра дорога оказалась свободна.
Напомним, вчера Mkset публиковал способ, который нашли спешащие уфимцы, узнав о перекрытии указанного участка дороги.