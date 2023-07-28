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Зря по полю ехали: Затонское шоссе в Уфу сегодня перекроют позже чем планировали

28 июля 2023, 05:33
Фото: 1MI

Затонское шоссе на въезде Уфу 28 июля перекроют с 11 до 17 часов, а 29 июля не будут

Важную в пятничные пробки информацию публикует пресс-служба мэрии Уфы.

Сегодня, 28 июля по ранее известному графику затонское шоссе на въезде в город — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов должны были перекрыть дорогу с 9 часов утра, однако перекрытие перенесли на срок с 11 до 17 часов.

29 июля, как и планировалось ранее, дорога перекрываться не будет.

Городские службы просят уфимцев и гостей города учитывать ограничение движения при планировании поездок.

Примечательно, что сегодня утром многие попавшие в пробку вчера выбрали другой путь, однако к их удивлению сегодня в 9 утра дорога оказалась свободна.

Видео: БашДТП

Напомним, вчера Mkset публиковал способ, который нашли спешащие уфимцы, узнав о перекрытии указанного участка дороги.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Пробки#Видео
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