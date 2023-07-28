Зря по полю ехали: Затонское шоссе в Уфу сегодня перекроют позже чем планировали

Сегодня, 28 июля по ранее известному графику затонское шоссе на въезде в город — от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов должны были перекрыть дорогу с 9 часов утра, однако перекрытие перенесли на срок с 11 до 17 часов.