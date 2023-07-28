Ясновидящая предупреждает о новых сильных магнитных бурях

Магнитные бури возникают в верхней атмосфере планеты в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Их активность может меняться в разное время года, но провидица отмечает, что в ближайшие месяцы стоит ожидать магнитных бурь в сентябре и декабре, хотя они также могут произойти в любое другое время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».