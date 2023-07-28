Ясновидящая предупреждает о новых сильных магнитных бурях

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Магнитные бури возникают в верхней атмосфере планеты в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Их активность может меняться в разное время года, но провидица отмечает, что в ближайшие месяцы стоит ожидать магнитных бурь в сентябре и декабре, хотя они также могут произойти в любое другое время, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Инна Мишина подчеркнула, что на сегодняшний день влияние магнитных бурь на человека остается предметом исследования. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время магнитных бурь, такие как головные боли, раздражительность, бессонница или изменение настроения. Однако эти симптомы, как отмечает провидица, проявляются не у всех и имеют индивидуальный характер.
Для тех, кто испытывает дискомфорт во время магнитных бурь, Инна Мишина дает советы по уходу за своим физическим и эмоциональным благополучием. Она рекомендует поддерживать здоровый сон, правильно питаться, быть физически активным и уметь управлять стрессом. Если симптомы станут серьезными или продолжительными, провидица советует обратиться к врачу для более детального оценивания состояния здоровья.