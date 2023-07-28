mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Изображение материала

В Уфе при загадочных обстоятельствах в своей кроватке погибла 6-месячная девочка

28 июля 2023, 05:54
Фото: 1MI

Странная смерть полугодовалой малышки в своей кроватке в Уфе имеет две версии

Вероятные причины трагедии информированный источник раскрыли в пресс-службе СК 28 июля.

Минувшей ночью в Демском районе Уфы произошла трагедия с младенцем. Шестимесячную девочку обнаружили мертвой в ее кроватке. В ведомстве сообщили, что мать малышки лишена родительских прав на старших детей, у погибшей девочки есть и отец. Он как и мать лишен родительских прав на них.

Существует две версии гибели ребенка, девочка могла скончаться от неуказанного заболевания или же захлебнуться после ночного кормления смесью. Однако выяснить истинную причину трагедии предстоит выяснить уже правоохранителям.

По факту гибели ребенка уже возбуждено уголовное дело по статье халатность, правоохранители провели осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители, работники органов опеки и попечительства администрации района и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

— По результатам расследования действиям (бездействию) родителей, а также должностных лиц органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.

В Уфе 10-месячный младенец едва не замерз в снегу с пьяной мамой и чудом был спасен
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии замуровали окна в больнице, где погиб младенец
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#18+
Подпишитесь
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
Вчера, 09:07
Аномальная жара накроет Башкирию в конце июля
Вчера, 06:18
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
26 июля, 05:41
Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии
Вчера, 08:24
Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии
Вчера, 09:04
Новый закон о полномочиях муниципальных депутатах вступил в силу в Башкирии
Вчера, 07:26