В Уфе при загадочных обстоятельствах в своей кроватке погибла 6-месячная девочка

Минувшей ночью в Демском районе Уфы произошла трагедия с младенцем. Шестимесячную девочку обнаружили мертвой в ее кроватке. В ведомстве сообщили, что мать малышки лишена родительских прав на старших детей, у погибшей девочки есть и отец. Он как и мать лишен родительских прав на них.