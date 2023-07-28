В Уфе при загадочных обстоятельствах в своей кроватке погибла 6-месячная девочка

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Минувшей ночью в Демском районе Уфы произошла трагедия с младенцем. Шестимесячную девочку обнаружили мертвой в ее кроватке. В ведомстве сообщили, что мать малышки лишена родительских прав на старших детей, у погибшей девочки есть и отец. Он как и мать лишен родительских прав на них.
Существует две версии гибели ребенка, девочка могла скончаться от неуказанного заболевания или же захлебнуться после ночного кормления смесью. Однако выяснить истинную причину трагедии предстоит выяснить уже правоохранителям.
По факту гибели ребенка уже возбуждено уголовное дело по статье халатность, правоохранители провели осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители, работники органов опеки и попечительства администрации района и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.
— По результатам расследования действиям (бездействию) родителей, а также должностных лиц органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.